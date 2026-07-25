El nuevo equipo de Vozinha tras brillar con Cabo Verde en el Mundial 2026

Vozinha se ganó el corazón de todos los aficionados en el Mundial 2026. Poco o nada esperaban los hinchas de una selección como Cabo Verde, que llegó a la justa mundialista más como resultado de las facilidades propias de la competencia que por cualquier otra razón.

Sus grandes atajadas, sobre todo en el partido correspondiente a los 16avos de final, frente a la selección de Argentina, acaparó la atención de todos los hinchas, que vieron, en el veterano guardameta, un héroe inesperado dentro de un torneo que cada vez deja menos espacio a la sorpresa.

Como una justa recompensa para el guardameta de Cabo Verde, Vozinha acaba de acordar su llegada a un club trande de Sudamérica. Se trata del Colo Colo de Chile, equipo que ya lo espera con los brazos abiertos.

🚨🇨🇻 Vozinha to Colo Colo, here we go! Verbal agreement in place for Cape Verde goalkeeper.



Documents yet to be signed, likely to happen over the weekend and then time to travel for medical tests.



Vozinha, ready for new chapter in Chile. 🇨🇱 pic.twitter.com/La6gjffDBL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

Es importante aclarar que el fichaje todavía no está cerrado. Hay detalles pendientes. Detalles mínimos, es verdad, cuestiones administrativas, más que todo, pero en el fútbol cualquier cosa puede suceder.

Aún así, el hecho de que un jugador como Vozinha, que antes de la copa del mundo parecía no existir en la industria del fútbol de pronto aparezca en el radar de grandes clubes como el Colo Colo o el Inter Miami, es una muestra clara de que el fútbol, más que un deporte o un espectáculo, es una puerta hacia nuevas realidades.

La de Vozinha es una de esas grandes historias que motivan a los más jóvenes, dejándoles en claro que, mientras el soñador siga de pie, no hay sueño que no se pueda volver verdad. Este fichaje marcará un antes y un despúes, en la vida del propio arquero, es cierto, pero también de todos esos jugadores que aún mantienen con vida la esperanza de llegar a primera división, y, ¿por qué no?, aspirar a la grandeza.

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