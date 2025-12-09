Chivas de Guadalajara se coronó campeón de la Liga MX por última vez el 28 de mayo de 2017. El conjunto dirigido por Matías Almeyda venció a Tigres de la UANL por marcador global de 4-3 en una final emocionante y no exenta de polémicas. El Rebaño Sagrado consiguió levantar su título 12 ante los felinos después de varios años de abstinencia. Recordemos que su última liga la habían conseguido en el Apertura 2006.

Actualmente el plantel se encuentra en una crisis. Los resultados no se han dado desde que obtuvieron el título del Clausura 2017. En este tiempo vinieron muchos jugadores y se fueron otros. Cambió la directiva. Pero no se ha podido enderezar el barco. A más de cuatro años de la hazaña de los rojiblancos, recordamos a los futbolistas que le dieron su último gran título al Guadalajara.

1. Rodolfo Cota

El portero fue un hombre clave en la obtención del título. Era un guardameta que acostumbraba a aparecer en los grandes momentos en los que necesitaba su equipo. Estuvo por muchos años en la selección mexicana. En Chivas todavía lo extrañan.

2. Jesús Sánchez

Fue uno de los grandes íconos de la institución, jugando toda su carrera con el uniforme a rayas de las Chivas. Se retiró de la actividad en 2024, pero se le recuerda por su gran temporada en el 2017, año en el que fue clave para la consecución del título. Ganó cinco títulos con el club y también sumó una Concacaf Liga de Campeones.

3. Oswaldo Alanís

Alanís fue clave en ese campeonato con su liderazgo en la zaga. Luego fue a España con el Real Oviedo, regresó a la MLS y terminó su carrera en la temporada 2023-2024 en Islandia. Tuvo una corta pero exitosa etapa con las Chivas, siendo clave en el campeonato. Disputó 82 partidos con Chivas, logrando 9 goles y 4 asistencias.

4. Jair Pereira

El central tuvo un papel preponderante como el líder de la zaga en el Chivas campeón. Llegó al equipo en 2014 y disputó 157 compromisos con el club. Ganó varios títulos con esta camiseta y es recordado con el apodo del "Comandante", por su liderazgo en la defensa y su voz de mando para motivar a sus compañeros.



5. Carlos Salcido

El veterano defensa aportó la experiencia que este equipo de jóvenes necesitaba. Salcido es uno de los grandes en la historia de Chivas y el futbol mexicano. Ya está retirado, pero su legado siempre será recordado, por su solvencia defensiva y su amor por los colores de las Chivas.

6. Edwin Hernández

El 'Aris' ocupó la lateral izquierda durante la final y tuvo un buen desempeño. A inicios de 2019 el jugador fue cedido a Pachuca. Después estuvo por Salamanca y Chapulineros de Oaxaca. Su paso por Europa fue breve y no pudo consolidarse en la segunda división de España. Luego decidió volver a México y retirarse tras su paso por Oaxaca.

7. José Juan Vázquez

El 'Gallito' fue el encargado de darle equilibrio en la mitad de la cancha a este conjunto campeón. Vázquez salió poco después a Santos Laguna, regresó a Chivas para una segunda etapa y después tuvo un paso por el Toluca. Se retiró en el Aucas de Ecuador en el 2025.

8. Néstor Calderón

El 'Avión' tuvo un desempeño intermitente con el Guadalajara, pero logró levantar el título de la Liga MX. De Chivas pasó a Santos, luego a Pumas y después al Celaya. Se retiró en el 2021, después de varias lesiones que afectaron su carrera. Actualmente participa en algunas ligas amateurs.

9. Rodolfo Pizarro

Pizarro era uno de los jugadores más desequilibrantes con los que contaba el Rebaño. El atacante vivió sus mejores momentos con el Guadalajara. Después salió para jugar en Monterrey e Inter de Miami, pero no ha vuelto a mostrar el mismo nivel. Actualmente se desempeña en el Club Juárez de la Liga MX.

10. Orbelín Pineda

Todavía no se entiende la venta de Orbelín Pineda a Cruz Azul. El mediocampista se convirtió en un jugador clave en la Máquina, equipo con el que consiguió el título del Guardianes 2021, y es fijo en la Selección Mexicana desde entonces. Actualmente brilla en el AEK Atenas FC de la Superliga de Grecia.

11. Alan Pulido

El delantero mexicano salió campeón de Chivas en el Clausura 2017 y consiguió el título de goleo en el Apertura 2019. 'Puligol' dejó al Guadalajara para sumarse al Sporting Kansas de la MLS. En este 2025 volvió a las Chivas y sigue mostrando un gran nivel.