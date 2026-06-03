El Mundial siempre ha sido el escenario donde la élite mundial despliega su talento. Una audiencia verdaderamente global es la mejor motivación posible, y el torneo ampliado de este año a 48 equipos permite la presencia de aún más superestrellas. En cada esquina, un campeón mundial está decidido a llevar a su nación a la gloria.

No todos los grandes del mundo participarán en Norteamérica, ya sea por el bajo rendimiento de sus selecciones o por lesiones impredecibles, pero la mayoría de los talentos más destacados del fútbol tendrán la oportunidad de dejar su huella.

Con esto en mente, aquí les presentamos un once ideal con los mejores jugadores que participarán en el Mundial 2026.

El once ideal con los jugadores que competirán en el Mundial 2026

1. POR: Thibaut Courtois

Croatia v Belgium - International Friendly | Jurij Kodrun/GettyImages

Rara vez un país gana la Copa del Mundo sin un portero de élite. Lo que Bélgica carece en profundidad de plantilla y defensa, lo compensa con creces con el guardameta más seguro del planeta.



Thibaut Courtois sigue marcando la pauta para los porteros; a sus 34 años, su imponente físico y sus reflejos felinos lo hacen prácticamente imbatible. En su mejor momento, puede ser un muro infranqueable.



Hay porteros fenomenales que se dirigen a Norteamérica este verano, pero el astro del Real Madrid destaca por encima de todos.

2. LD: Achraf Hakimi

Morocco v Paraguay - International Friendly | Franco Arland/GettyImages

Achraf Hakimi, que llega al torneo tras conquistar su segundo título consecutivo de la UEFA Champions League, rebosa confianza y aspira a liderar a Marruecos hacia otra memorable campaña en la Copa del Mundo.



Tras haber ayudado a la selección marroquí a alcanzar una semifinal histórica en el Mundial 2022, la estrella del Paris Saint-Germain sigue siendo el talismán de su país, a pesar de jugar como lateral derecho.



Sus incursiones ofensivas desde la defensa, su velocidad inigualable y su ingenio en ataque lo convierten en el mejor jugador del mundo en su posición.

3. DFC: William Saliba

France v Chile - International Friendly | Jonathan Moscrop/GettyImages

El Arsenal presumió de la defensa más sólida en la temporada 2025/26, en gran parte gracias a la elegancia y serenidad de William Saliba.



La elegancia del francés, tanto con balón como sin él, fue crucial para que el Arsenal ganara la Premier League por primera vez en 22 años y alcanzara su segunda final de la UEFA Champions League. Saliba fue capaz de medirse con los delanteros centro más letales del mundo y salir victorioso.



Una lesión ha generado dudas sobre su participación en el Mundial, y Francia anhela contar con este coloso.

4. DFC: Gabriel Magalhaes

Brazil v Senegal - International Friendly | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Podría decirse que incluso más impresionante que su compañero en la defensa central del Arsenal, Saliba, la temporada pasada fue el gigante brasileño Gabriel.



La campaña terminó con un sabor amargo para el defensa en la final de la Champions League, pero un penalti fallado no empaña una temporada repleta de actuaciones estelares y contribuciones goleadoras cruciales.



El jugador de 28 años se mostró impenetrable durante gran parte de la temporada, casi insuperable por los mejores atacantes de Europa. Brasil necesita un rendimiento similar este verano.

5. LI: Nuno Mendes

United States v Portugal - International Friendly | Johnnie Izquierdo/USSF/GettyImages

Los centrales del Arsenal están flanqueados por los laterales del PSG, con Nuno Mendes completando una defensa formidable.



Al igual que su compañero Hakimi, el internacional portugués rinde al máximo cuando se proyecta al ataque por la banda, aportando velocidad y potencia a las jugadas ofensivas, algo que se ve con frecuencia en la capital francesa.



Si bien presenta algunas deficiencias defensivas, afortunadamente Mendes posee la velocidad de recuperación y la tenacidad necesarias para compensar cualquier despiste.

6. MC: Vitinha

United States v Portugal - International Friendly | Omar Vega/USSF/GettyImages

Otro jugador clave para los campeones de Europa es Vitinha, aclamado con razón como el mejor centrocampista del mundo durante el último año.



La estrella portuguesa del PSG no es el típico mediocampista defensivo, ya que carece de la potencia bruta y la mentalidad destructiva de sus compañeros de posición, pero se transforma cuando tiene el balón. Marcando el ritmo tanto para su club como para su selección con su excelente distribución y aguda inteligencia, es un verdadero placer verlo jugar.



Vitinha es el cerebro del mejor equipo del mundo y sin duda trasladará su excelente estado de forma al ámbito internacional este verano.

7. MC: Pedri

Spain v Egypt - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Con una complexión similar a la de Vitinha, destacando por su precisión en el pase y su capacidad para crear juego desde posiciones retrasadas, Pedri, jugador del Barcelona y de la selección española, rivaliza con el astro del PSG por el título de mejor centrocampista del mundo.



Pedri alcanzó un récord personal de 12 asistencias en una temporada, contribuyendo a la conquista de LaLiga por parte del Barça en la temporada 2025-26. Esto le garantiza llegar al Mundial en un estado de forma excepcional y con una gran confianza creativa.



Pedri será fundamental para que la vigente campeona de Europa, España, consiga su segundo título mundial, siempre y cuando Luis de la Fuente le dé la libertad necesaria para brillar.

8. ED: Lamine Yamal

Spain v Egypt - International Friendly | Quality Sport Images/GettyImages

Lamine Yamal afronta su primer Mundial este verano, pero ya tiene experiencia brillando en la escena internacional. El joven prodigio fue pieza clave en el triunfo de España en la Eurocopa 2024 y ha mejorado notablemente en los dos años transcurridos desde entonces.



Una lesión sufrida en abril, que lo dejará fuera de juego el resto de la temporada, amenaza con interrumpir su ritmo de cara a la aventura norteamericana de España, pero la presencia de Yamal en la convocatoria de De la Fuente supone un impulso enorme para las aspiraciones de La Roja al título.



Yamal es simplemente imparable cuando se mueve con soltura por la banda derecha, con todas las cualidades para desarmar la defensa rival en un instante.

9. MCO: Michael Olise

FBL-FRIENDLY-COL-FRA | FRANCK FIFE/GettyImages

La campaña en la que Michael Olise conquistó el triplete nacional lo ha visto jugar principalmente en la banda derecha, pero el internacional francés se desenvuelve con igual soltura desplegando su magia en zonas centrales.







El Jugador de la Temporada 2025/26 de la Bundesliga llega a Norteamérica tras su mejor temporada individual, en la que participó en 53 goles en tan solo 57 partidos.







Este delantero de estilo elegante no destaca por su velocidad punta, pero lo compensa con una técnica inigualable, una zurda magistral y una agilidad comparable a la de una gacela. Es una de las estrellas más vistosas del fútbol actual.

10. MI: Kylian Mbappé

FBL-FRIENDLY-COL-FRA | FRANCK FIFE/GettyImages

Los 86 goles de Kylian Mbappé en dos temporadas con el Real Madrid aún no han logrado ganarse el cariño de la afición del Santiago Bernabéu, pero no existe tal escrutinio cuando viste la camiseta de Francia.



El equipo de Didier Deschamps se construye en torno a este talento generacional, cuya falta de trabajo sin balón se compensa con la laboriosidad de sus compañeros.



Si bien Mbappé ha jugado como delantero centro en las últimas temporadas, su mejor posición sigue siendo, sin duda, la de extremo izquierdo, lo que le permite desequilibrar a los laterales derechos rivales.

11. DC: Harry Kane

England v Senegal - International Friendly | Visionhaus/GettyImages

Nadie pudo igualar la capacidad goleadora de Harry Kane en la temporada 2025/26. El delantero del Bayern Múnich anotó la asombrosa cifra de 61 goles en tan solo 51 partidos, camino a la conquista de tres títulos nacionales.







Estas cifras son prometedoras para Inglaterra, que necesita desesperadamente a Kane en plena forma para poner fin a 60 años de sequía goleadora para la selección masculina en los grandes torneos. Si los Tres Leones quieren llegar lejos en Norteamérica, Kane será fundamental para el éxito.







Inglaterra cuenta con el goleador más nato del fútbol mundial y Thomas Tuchel debe hacer todo lo posible para asistir a su capitán en cada oportunidad.