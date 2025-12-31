El once ideal del año 2025 en el fútbol mundial

Hablar del mejor XI del fútbol mundial siempre es un ejercicio tan apasionante como polémico. De hecho, el debate en 2025 no gira únicamente en torno al talento puro, sino a una combinación compleja de rendimiento sostenido, impacto colectivo, madurez táctica y capacidad individual a la hora de decidir partidos de máxima exigencia.

Actualmente, el balompié premia a los jugadores completos, adaptables y determinantes en sus demarcaciones dentro de sistemas cada vez más sofisticados y avanzados.

En consecuencia, se dará a conocer el equipo ideal del año a nivel global, tomando en cuenta relevancia del futbolista en su escuadra, regularidad, evolución individual y peso en escenarios importantes.

La competencia resultó tan fuerte que quedaron marginados de las escogencias figuras preponderantes y de notables prestaciones, hablando de Thibaut Courtois en el Real Madrid, William Saliba y Gabriel Magalhães, ambos del Arsenal, igual que Cucurella y Cole Palmer del Chelsea, y un killer de la talla de Erling Braut Haaland, máximo artillero de la Premier League con el Manchester City.

1. Gianluigi Donnarumma (Italia - PSG/Manchester City): portero

Gianluigi Donnarumma | Image Photo Agency/GettyImages

Gigio alcanzó en 2025 el punto de equilibrio perfecto entre juventud y experiencia. Tras años de altibajos, el guardameta italiano se ha consolidado dentro de los más determinantes del planeta, tanto por reflejos como por liderazgo.



Aunado a erigirse en vital para que el Paris Saint-Germain lograra el Triplete, incluyendo la anhelada Champions League, su mejora en el juego con los pies le ayudó para que el propio Pep Guardiola avalara su fichaje para el City en las postrimerías del verano.

2. Achraf Hakimi (Marruecos - PSG): lateral derecho

Achraf Hakimi | NurPhoto/GettyImages

Ningún lateral/carrilero influyó por derecha como el flamante Balón de Oro del continente africano.



Su capacidad a la hora de galopar por fuera y por dentro a lo largo de 90 minutos, combinando velocidad, potencia con criterio le hacen casi imparable, junto a su facilidad para evolucionar tácticamente. El canterano del Madrid, pilar en el PSG de Luis Enrique, no tuvo rivales en esta posición.

3. William Pacho (Ecuador - PSG): central

William Pacho | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

Si Arsenal hubiera ganado la Premier, seguramente Saliba o Gabriel estarían en el XI en cuestión, pero siempre formando dupla con al ecuatoriano, quien exhibió todas las virtudes de un zaguero en un 2025 en el que los parisinos levantaron seis cetros.



Fuerte en el duelo, aéreo y en el césped, rápido al espacio, preciso en salida y con una lectura táctica notable, Pacho representa al central moderno que no sólo defiende; saca el balón de modo prolífero desde atrás y sostiene líneas adelantadas.

4. Nuno Mendes (Portugal - PSG): lateral izquierdo

Nuno Mendes | DeFodi Images/GettyImages

Otra de las muy destacadas piezas del equipo que hace vida en el Parc des Princes, el cual recién festejó el Sextete.



Es que el surgido en las filiales del Sporting Clube ha dejado atrás las dudas físicas y se ha puesto la etiqueta de mejor lateral zurdo del universo en 2025, combinación rapidez y fuerza con calidad técnica y táctica (también ha accionado de stopper por izquierda). Asimismo, cuajó un enorme Final Four en ataque y defensa, mismo que ayudó a Portugal a ganar la Nations League.

5. Vitinha (Portugal - PSG): pivote defensivo

Vitinha | DeFodi Images/GettyImages

Al igual que Nuno Mendes, el Balón de Bronce de France Football conquistó siete títulos en el calendario natural, incluyendo la Nations con la selección lusa.



Vitinha dignifica al pivote defensivo "3.0" gracias a su inteligencia, potencia física para destruir, pulmones, golpeo, llegada al área, toque en corto y visión de juego. Si hubiera conseguido el Balón de Oro o el The Best, nadie habría protestado.

6. Pedri (España - FC Barcelona): mediocentro

Pedri | NurPhoto/GettyImages

Al margen de su conocida magia, el tinerfeño se ha reafirmado como un centrocampista total en el Barça y la selección española. Después de superar los problemas físicos que lo atormentaron entre 2021 y 2024, Pedri ha alcanzado una madurez futbolística extraordinaria, de la mano de una espectacular lectura de la situación, pausa, cambio de ritmo, visión y capacidad para decidir bajo presión.



De hecho, los azulgranas no habrían conquistado el histórico Triplete local en España (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa) si el canterano de la UD Las Palmas no hubiera rayado a un nivel casi perfecto, que supera los guarismos en cuanto a goles y asistencias; sin importar que terminara onceavo y octavo respectivamente en la carrera al Balón de Oro y al FIFA The Best.

7. Lamine Yamal (España - FC Barcelona): extremo derecho

Lamine Yamal | Mateo Villalba/GettyImages

Lo del hispano-marroquí en los pasados12 meses ya no resultó sorpresivo; fue una confirmación. El extremo derecho (a pierna cambiada) de la escuadra blaugrana es uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta, cortesía de su descaro, regate y capacidad para aparecer en momentos clave, al punto de totalizar 20 dianas y 26 asistencias, ayudando a los de Hansi Flick en la consecución del citado Triplete doméstico, y el liderato en la actual edición liguera.



Lamine combina talento natural con una llamativa madurez en la toma de decisiones: no dribla sólo para lucirse, intenta ser eficaz y lo consigue, motivo por el cual a sus 18 años es el vigente Balón de Plata, y también finalizó segundo en el The Best.

8. Raphinha (Brasil - FC Barcelona): mediapunta

Raphinha | NurPhoto/GettyImages

Si Pedri se hizo cargo del equipo en la sala de máquinas y Yamal significó el desequilibrio, el uno contra uno y la fantasía, Raphael Dias, fungiendo de extremo o de segunda punta, se convirtió en el corazón, el liderazgo y la intervención directa en los goles que empujaron al Barcelona a levantar los mencionados trofeos colectivos en el año que está finalizando.



Da igual su quinto lugar en el Balón de Oro, el ex Leeds United y Sporting de Portugal, entre otros, registró 29 anotaciones y 13 asistencias entre el combinado culé y La Canarinha, agregando una intensidad con y sin balón, digna de un capitán, con o sin brazalete.

9. Ousmane Dembélé (Francia - PSG): extremo izquierdo

Ousmane Dembélé | Michael Regan - UEFA/GettyImages

Cole Palmer pudo colarse de "10" y pasar a Raphinha al extremo izquierdo, pero carecería de sentido que el flamante Balón de Oro y The Best no diga presente en este XI.



Cuando está sano El Mosquito es imparable, y el crecimiento táctico exhibido en 2025, de la mano de su entrenador, Luis Enrique, es otra herramienta en su consagración, misma que incidió en que los parisinos se acreditaran las seis coronas. La guinda al pastel fueron sus 24 tantos y 10 pases de anotación con los que se despide del ejercicio natural.

10. Kylian Mbappé (Francia - Real Madrid): delantero

Kylian Mbappé | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Poco importó que la entidad merengue no celebrara títulos en 2025, Kiki totalizó 65 goles (sumando los cosechados con Francia) en 66 desafíos, apuntándose el Pichichi en LaLiga en su primera oportunidad (y encaminando el galardón en esta 2025/2026), y estableciendo una cifra que lo colocó en la cima de artillero del globo terráqueo, demostrando una omnipresencia casi sin parangón en el año reciente. Además, logró 59 chicharros con la camiseta blanca, empatando la gesta de Cristiano Ronaldo para dicho escudo en 2013.



No sólo se trata de velocidad, regate e instinto asesino de cara al arco; es jerarquía, decisión y presencia en los grandes momentos: Mbappé es el activo del que la institución madridista se aferra en vías de no irse con las manos vacías del actual curso.

11. Harry Kane (Inglaterra - Bayern Múnich): delantero

Harry Kane | KARL-JOSEF HILDENBRAND/GettyImages

Haaland marcó 55 dianas y comanda la clasificación realizadora de la Premier en la campaña que va en marcha; no obstante, es Hurrikane quien completa la alineación ideal, dado que cerró el año vacunando las redes en 64 oportunidades y encabezando a un Bayern Múnich que reconquistó los máximos honores en la Bundesliga, tras perderlos en la 2023/2024.



Igualmente, el capitán de la selección inglesa volvió a demostrar que puede perforar la malla de cualquier manera, aunado a asistir en corto y en largo, bajar a combinar y liderar ofensivamente a sus compañeros.