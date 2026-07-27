Una larga espera de 22 añostuvo su punto final el último 19 de mayo cuando los Gunners pudieron gritar campeones de la Premier League, desahogando las gargantas de tantos aficionados desesperados por volver a levantar un título por tanto tiempo negado.

Con la decepción de no haber podido convertir aquella proeza en un doblete con la Champions, ahora el equipo de Arteta va por nuevos desafíos con un plantel que permanece casi intacto y la motivación de sostener al club en lo más alto del país y de Europa.

El once ideal del Arsenal para la temporada 2026/27

1. David Raya

Arsenal Training Session | David Price/GettyImages

El arquero menos goleado de la Premier League, el que dejó arco en cero en 19 ocasiones la última temporada. Si bien no jugó, viene de integrar el plantel de la España campeona del mundo y es sin lugar a dudas uno de los mejores en su puesto de toda Europa.

2. Jurriën Timber

Arsenal FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First Leg | Jean Catuffe/GettyImages

Arteta cuenta con varias opciones para el lateral derecho, pero el neerlandés le ofrece un despliegue y un ida y vuelta como ningún otro jugador en el plantel. A eso le suma un buen juego aéreo y agresividad en la marca.

3. Gabriel Magalhaes

Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Stuart MacFarlane/GettyImages

Figura, referente, líder de la defensa y un jugador que forma parte de la columna vertebral del Arsenal campeón de la temporada 25/26. El brasileño es inamovible por su solidez defensiva y por su aporte en el área rival, una de las armas predilectas del equipo para abrir el marcador,

4. William Saliba

Arsenal v Fulham - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El otro integrante de la mejor zaga central de la Premier League es el francés de 25 años. Con Gabriel se entienden a la perfección y son una de las grandes fortalezas que tienen los Gunners.

5. Riccardo Calafiori

Crystal Palace v Arsenal - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Al igual que en el lateral derecho, en el izquierdo también abundan las opciones. De todas formas, el italiano ha demostrado ser una opción muy fiable, sólido en la marca y con una muy buena proyección ofensiva.

6. Declan Rice

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | James Gill - Danehouse/GettyImages

El eje del equipo, el jugador a partir del cual se comienza a construir el fútbol en el Arsenal. Brillante desde lo táctico, referente y líder dentro del plantel, también es fundamental en la ejecución del balón parado.

7. Mikel Merino

Arsenal v Manchester United - Premier League | David Price/GettyImages

El hombre de los goles importantes. Merino no pudo lucirse en el campeón de la última temporada por una lesión que lo tuvo fuera por varios meses, pero cada vez que ingresa, su presencia se hace sentir. Con continuidad, debería hacerse un lugar en el mediocampo.

8. Bukayo Saka

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

Uno de los jugadores más desequilibrantes, no solo del Arsenal, sino de toda la Premier League. Por la banda derecha, el delantero de 24 años ataca los espacios, crea oportunidades y llega con continuidad al gol.

9. Martin Ødegaard

Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

El director de la orquesta. Cuando la pelota pasa por sus pies, la jugada cobra sentido. Un especialista en asistir a los delanteros y un jugador que trata al balón como pocos. Si le agrega algo más de gol a su juego, estamos en presencia de un futbolista top de la Premier.

10. Eberechi Eze

Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El ex-Palace le da otro aire al ataque. Su estilo de juego, de una técnica exquisita y un cambio de ritmo letal, le aporta vuelo a la ofensiva gunner. Su lugar en el once habitual no está asegurado, pero por talento no debería tardar en ganárselo.

11. Kai Havertz

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Lars Baron/GettyImages

Arsenal contrató a Victor Gyökeres en el verano anterior como el gran fichaje ofensivo, pero el sueco no llegó a brillar como en Sporting Lisboa y lo cierto es que Havertz, sin ser un 9 de área, le da al equipo no solo gol, sino también juego. Un futbolista de gran trayectorio, ganador de títulos importantes, que le aporta una jerarquía distinta a Arteta.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL ARSENAL