El once ideal del EA Sports FC 25

¡Falta menos de un mes antes del lanzamiento de EA Sports FC 25! Y ya se filtró la calificación general de los principales futbolistas en esta nueva versión! Te lo presentamos a continuación.

El delantero campeón del mundo Kylian Mbappé, recientemente transferido al Real Madrid de España, mantiene el 91 de global, al igual que Kevin De Bruyne, del Manchester City. Rodri, volante central español, también del City, suma 90.

11. Kylian Mbappé

Mbappé es uno de los mejores delanteros del videojuego | Pedro Castillo/GettyImages

El mejor jugador del juego y el más veloz es la flamante figura del Real Madrid: Kylian Mbappé. Tiene 91 de puntaje.

10. Vinicius

Vinicius se sigue estableciendo como una figura del Real Madrid | Florencia Tan Jun/GettyImages

Vinicius Junior, delantero brasilero del Real Madrid, tiene 90 de puntaje y cada partido demuestra su enorme calidad para hacer la diferencia.

9. Mohamed Salah

Salah es uno de los más rápidos del juego | Soccrates Images/GettyImages

Si bien no pudo mantener su elevadísimo nivel que venía exhibiendo hace unos años, el faraón egipcio tiene 89 de calificación y se ganó su lugar en la delantera.

8. Jude Bellingham

Bellingham se adaptó bien al fútbol español | Soccrates Images/GettyImages

Jude Bellingham, quien no tuvo problemas al adaptarse rápidamente al Real Madrid, y por eso su 89 de puntaje no sorprende para nada.

7. Kevin De Bruyne

De Bruyne aparece en el Manchester City | Naomi Baker/GettyImages

Kevin de Bruyne, volante ofensivo belga del Manchester City, tiene la mejor calificación junto a Mbappé: 91 de puntaje.

6. Rodri

Rodri | SportsPhot

Rodri, volante central español del City, tiene 90 de calificación y es el mejor centrocampista del mundo.

5. Theo Hernández

Theo Hernández | Xavier Laine/GettyImages

El mejor lateral izquierdo del juego es Hernández, del AC Milan, con 87 de calificación.

4. Virgil Van Dijk

Crystal Palace v Liverpool - Premier League | Alex Broadway/GettyImages

El zaguero neerlandés del Liverpool se ubica con 90, al igual que otros cracks como Jude Bellingham y Vinicius Jr.

3. William Saliba

Newcastle United v Arsenal - Premier League | George Wood/GettyImages

William Alain André Gabriel Saliba es un futbolista francés que juega como defensa en el Arsenal F. C. de la Premier League de Inglaterra. También suma 88.

2. Joshua Kimmich

TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga | Alex Grimm/GettyImages

88 suma el lateral derecho del Bayern Munich de Alemania, que por su polifuncionalidad puede jugar también en otras posiciones.

1. Thibaut Courtois

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El arquero del Real Madrid tiene una calificación de 89, siendo el mejor guardameta.