La temporada 2025/26 acabó mucho mejor de lo que empezó para el Manchester United. El proyecto de Rúben Amorim no tuvo el final esperado y Michael Carrick debió asumir de forma interina para enderezar un barco que iba a la deriva. Los buenos resultados ratificaron al ex-United al frente del equipo, quien ahora redobla la apuesta.

Con la llegada dos fichajes rutilantes como lo son Andrey Santos y Youri Tielemans, los Red Devils ahora van en busca de un título de Premier que se les viene negando desde 2012/13.

El once ideal del Manchester United temporada 2026/27

1. Senne Lammens

Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

El joven arquero belga deberá dejar atrás su floja actuación en el Mundial (fue responsable directo en la eliminación ante España en cuartos) para hacerse de un puesto que lleva mucho tiempo sin un claro dueño.

2. Diogo Dalot

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El portugués es el mejor lateral derecho que tiene Carrick a disposición. Firme en el uno a uno, sabe proyectarse y cuenta con un buen juego aéreo. Noussair Mazraoui es la alternativa para este puesto.

3. Leny Yoro

Manchester United v AFC Wrexham - Pre-Season Friendly | Ash Donelon/GettyImages

El central francés fue una de las grandes apuestas del club en mercados anteriores y un jugador al que también quiso el Real Madrid. Con su 1,90 el juego aéreo es uno de sus fuertes y también su polifuncionalidad, ya que puede ocupar cualquiera de los dos lugares en la zaga central e incluso como lateral.

4. Lisandro Martínez

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

Un central de elite. Lisandro viene de ser una de las figuras argentinas en el Mundial. Le sobra calidad, sabe jugar con los pies y mete pelotas entre líneas que hacen gran parte del trabajo ofensivo. La única duda, su tendencia a lesionarse.

5. Patrick Dorgu

Manchester United v AFC Wrexham - Pre-Season Friendly | Ash Donelon/GettyImages

El danés venía siendo una de las figuras del equipo en la última temporada hasta que una inoportuna lesión lo alejó de las canchas por varios meses. Ya recuperado, debería ganarse un lugar en el once gracias a su potencia y su capacidad para jugar tanto de extremo como de lateral en la banda izquierda.

6. Youri Tielemans

Manchester United Unveil New Signing Youri Tielemans | Manchester United/GettyImages

El belga viene de hacer una gran Copa del Mundo 2026 y es el refuerzo estrella del United para esta temporada. En Aston Villa era el dueño del mediocampo y se espera que haga lo mismo ya con la camiseta roja.

7. Kobbie Mainoo

Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier League | Pedro Porru/MB Media/GettyImages

Thomas Tuchel decidió no utilizar a este jugadorazo en el Mundial, uno de sus tantos errores en esta Copa. Mainoo es un futbolista 'box to box', de esos que recuperan la pelota, construyen fútbol y llegan al área rival.

8. Bryan Mbeumo

Manchester United v AFC Wrexham - Pre-Season Friendly | Ash Donelon/GettyImages

De extremo o de centrodelantero, el ex-Brentford tiene un lugar asegurado en el once de Carrick. Un jugador con una gran relación con el gol, explosivo y muy potente. Ya tuvo su temporada de adaptación y ahora va por más.

9. Bruno Fernandes

Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

El cerebro del United. El que dicta los tiempos y maneja el ritmo, un DT dentro del campo. A eso le suma una enorme personalidad, experiencia, pelota parada y asistencias por doquier.

10. Matheus Cunha

Manchester United v Nottingham Forest - Premier League | Molly Darlington/GettyImages

Otro jugador que se adapta a cualquier puesto de mitad de cancha para arriba. Por las bandas o por el centro, el brasileño es una de las cartas de gol más importantes que tendrá el United en esta temporada.

11. Benjamin Sesko

Manchester United v Liverpool - Premier League | Zohaib Alam/GettyImages

Su etapa en el club no comenzó de la mejor manera, pero una gran segunda mitad de 2025/26 le valió la titularidad y comenzar esta temporada como centrodelantero. El tiempo dirá si el esloveno sostiene su nivel o si Carrick deberá buscar opciones para el hombre gol.