Con España como merecida campeona y Noruega como una de las sorpresas, el Mundial 2026 quedará en la memoria de todos por un sinfín de situaciones. Hubo jugadores que saltaron al estrellato y otras figuras que afianzaron su grandeza en este certamen.

El once ideal del Mundial 2026

POR: Vozinha - Se llevó los corazones de los aficionados con sus grandes actuaciones en la portería de Cabo Verde. Unai Simón se llevó el guante de oro, pero el ahora agente libre se quedó con este reconocimiento.

LD: Djed Spence - Se consagró en Inglaterra cuando la posición que domina es por la derecha. Un plurifuncional en toda la extensión de la palabra que espera ahora ser base del Tottenham para levantar al club.

DFC: Pau Cubarsí - Fue elegido como el mejor futbolista joven de la Copa del Mundo y le dio a Luis de la Fuente una serie de variantes desde el fondo tanto para ganar de arriba como para salir por abajo.

DFC: Aymeric Laporte - Fue la pieza fundamental del equipo que tuvo la mejor defensa del torneo. El zurdo siendo un veterano, se ganó la titularidad en el once de Luis de la Fuente y no la soltó.

LI: Marc Cucurella - Podría pelear con Rodri por el mejor jugador de la competencia. Un dominador de su zona tanto en ataque como en defensa. Se le podría considerar hasta el mejor en su posición en el orbe.

MC: Rodri - Ganó merecidamente el Balón de Oro del torneo, yendo de menor a mayor en el Mundial y terminando siendo una figura en la gran final.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

MC: Jude Bellingham - Fue uno de los responsables de que Inglaterra llegue a las semifinales y terminó así una temporada que no fue la mejor con el Real Madrid, pero demostró aquí su nivel.

MC: Martin Odeegard - El que fuera el orquestador de la sorpresa noruega. El jugador del Arsenal mostró por qué es uno de los mejores en su posición.

MCO: Leo Messi - El mejor de la historia estuvo a nada de ganar el Botín de Oro por primera vez en su carrera mundialista, con ocho goles y cuatro asistencias.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL | PAUL ELLIS/GettyImages

DC: Kylian Mbappé - Se quedó con el Botín de Oro del torneo tras el partido con el tercer y cuarto puesto. Metió 10 goles y dio cuatro asistencias, quedando así como el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo.

DC: Erling Haaland - Fue el goleador de la sorpresa, Noruega. Le metió un doblete histórico a Brasil y arrancó con el pie derecho su historia mundialista.

Así se vería el once ideal del Mundial 2026 (4-3-1-2)

Portero: Unai Simón

Defensas: Djed Spence, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro

Mediocampo: Rodri, Jude Bellingham, Martin Odegaard

Enganche: Leo Messi

Delanteros: Kylian Mbappé y Erling Haaland.