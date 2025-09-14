El once ideal del Real Madrid tras el mercado de fichajes de verano de 2025

El Real Madrid añadió cuatro caras nuevas a su plantilla ya repleta de estrellas este verano para dar inicio a la era de Xabi Alonso.

Tras no ganar ningún trofeo importante la temporada pasada, el Real Madrid recurrió al mercado de fichajes para reforzar su equipo de cara a la temporada 2025-26. Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono se trasladaron a la capital española con la esperanza de ayudar a los blancos a volver a la cima tanto en España como en Europa.

Los cuatro fichajes han sido titulares en lo que va de temporada en LaLiga, contribuyendo al inicio perfecto del Real Madrid con Alonso. El subcampeón de liga lidera la clasificación con nueve de nueve puntos posibles.

Aún así, no todos los recién llegados tienen un lugar en el once del equipo junto a jugadores como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior si el técnico despliega su alineación más fuerte.

El once ideal del Real Madrid tras el mercado de fichajes de verano (4-3-1-2)

Portero: Thibaut Courtois

Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Desde que llegó a la capital española en 2018, Thibaut Courtois ha sido el hombre bajo los palos del Real Madrid. El portero ha sido el héroe del gigante español en repetidas ocasiones, especialmente en la final de la Champions League de 2022 , donde se plantó de cabeza contra el Liverpool. Courtois está a la altura de Alisson como los dos mejores porteros del mundo, un título que el belga espera conseguir ahora que tiene una defensa adecuada frente a él en el Real Madrid.

Lateral derecho: Trent Alexander-Arnold

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Alexander-Arnold fue el fichaje estrella del Real Madrid este verano. El internacional inglés se despidió de Merseyside tras 20 años para comenzar un nuevo capítulo de su carrera con la camiseta blanca.

Aunque el jugador de 26 años aún no ha alcanzado su mejor nivel desde su traspaso, sigue siendo la opción más sólida para que Alonso juegue en la banda derecha. Dani Carvajal tiene ventaja defensiva sobre el nuevo fichaje, pero la creciente química entre Alexander-Arnold y Mbappé es demasiado explosiva como para ignorarla, especialmente una vez que la ex estrella del Liverpool se integre por completo en su nuevo club.

Central derecho: Éder Militão

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Éder Militão no fue un fichaje nuevo este verano, pero se siente como tal. El brasileño se perdió prácticamente la totalidad de las dos últimas temporadas tras sufrir dos lesiones de ligamento cruzado anterior (LCA).

Sin embargo, el defensa ha vuelto sano y parece que nunca se ha perdido un partido, y mucho menos dos años. El aplomo, la colocación y la excepcional defensa de Militão son precisamente lo que el Real Madrid echó de menos la temporada pasada. Sin duda, el jugador de 27 años tiene la ventaja sobre Antonio Rüdiger, quien no ha tenido el mismo aspecto desde su lesión de rodilla.

Central izquierdo: Dean Huijsen

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Puede que Alexander-Arnold se haya llevado toda la atención durante el mercado de fichajes de verano del Real Madrid, pero Huijsen acapara todos los titulares ahora. El jugador de 20 años se adaptó sin problemas del Bournemouth al club más grande del mundo, convirtiéndose en un miembro irremplazable del once de Alonso tras apenas tres partidos de temporada.

Huijsen está redefiniendo poco a poco la posición en el Real Madrid. El internacional español no solo es sólido en defensa, sino que también es excepcional con el balón en los pies. El central no teme llevar el balón hacia adelante, cambiar de campo con un pase largo o atacar el área cuando la situación lo requiere. Nadie ocupará el puesto de Huijsen en la zaga de los blancos.

Lateral izquierdo: Álvaro Carreras

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Carreras completa la renovada zaga del Real Madrid. Se especuló que el jugador de 22 años tendría que luchar por el puesto con Ferland Mendy y Fran García, pero pronto se hizo evidente que hay poca competencia.

El exjugador estrella del Benfica es la combinación perfecta entre la destreza defensiva de Mendy y la amenaza ofensiva de García. Además, Carreras aporta velocidad y audacia para enfrentarse a jugadores de toda la banda izquierda. Una vez que el español se sienta más cómodo combinando con Vinícius Júnior, llevará su ya impresionante juego a nuevas alturas.

Mediocampista derecho: Fede Valverde

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Fede Valverde sigue siendo uno de los jugadores más consistentes y subestimados del Real Madrid. El uruguayo puede jugar prácticamente en cualquier posición del campo, desde su posición natural en el mediocampo hasta la banda derecha y la banda derecha.

Heredar el número 8 de Toni Kroos trajo consigo expectativas que Valverde cumplió y superó. Desde su esfuerzo hasta su desinterés y su precisión de larga distancia, el jugador de 27 años es el héroe anónimo del Real Madrid.

Mediocampista central: Aurélien Tchouaméni

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Aurélien Tchouaméni fue expulsado del campo el invierno pasado en el Santiago Bernabéu tras una serie de malas actuaciones en la temporada 2024-25. Hoy en día, el francés parece un jugador completamente diferente. Tchouaméni se concentró y elevó su nivel para convertirse en el centrocampista que el Real Madrid necesitaba. Tras pasar tanto tiempo jugando como central de emergencia, el jugador de 25 años ha vuelto a su posición natural, sirviendo de escudo para la zaga blanca, sin apenas errores desde la llegada de Alonso.

Mediocampista izquierdo: Arda Güler

Real Madrid v Real Mallorca - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Se habló mucho del fichaje de un centrocampista por parte del Real Madrid para sustituir a Luka Modrić, pero Alonso, en cambio, confió en Arda Güler para que abandonara la banda derecha y jugara un papel más retrasado junto a Valverde y Tchouaméni. El joven de 20 años se adaptó bien a su nueva posición, demostrando finalmente que puede ser titular en el club más grande del mundo. Güler ya suma un gol y una asistencia en tres partidos de Liga con Alonso, y es el jugador que más ocasiones ha creado (10) en toda Europa. Cada vez que el internacional turco brilla, resulta cada vez más desconcertante que haya pasado casi toda la temporada pasada en el banquillo.

Mediapunta: Jude Bellingham

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Real Madrid cuenta los días para el regreso de Jude Bellingham tras su esperada cirugía de hombro. Si los Blancos quieren levantar un título esta temporada, necesitan al internacional inglés de vuelta en su once.

La creatividad y la visión de Bellingham en el último tercio del campo son insuperables. El jugador de 22 años maneja los hilos del ataque del Real Madrid, asistiendo constantemente a sus compañeros o marcando en solitario. Su caída en la producción la temporada pasada se debió a que tuvo que jugar como cuasi fullback, pero ahora Bellingham es libre de regresar a su rol de número 10, una posición en la que posiblemente es el mejor del mundo.

Delantero centro: Kylian Mbappe

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Real Madrid es el equipo de Mbappé. Puede que el francés haya tenido un comienzo lento con la camiseta blanca, pero ahora el club sigue su propio camino.

El exdelantero del Paris Saint-Germain ya ha marcado tres goles, la mayor cantidad en la liga, en 2025-26, retomando el ritmo que dejó la temporada pasada cuando ganó el Trofeo Pichichi y la Bota de Oro europea.

Aunque Alonso ha reiterado que ninguna posición está segura, el técnico no tendrá pensado sacar a Mbappé de su once.

Delantero izquierdo: Vinícius Júnior

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Aunque Vinícius Júnior tuvo una temporada 2024-25 decepcionante, el brasileño sigue siendo, con diferencia, la mejor opción para jugar junto a Mbappé. En los momentos más brillantes de Europa, el Real Madrid confía en Vinícius Júnior para alcanzar la gloria.

El extremo ha recuperado su nivel esta temporada, con un gol y dos asistencias en tres partidos. De hecho, Vinícius Júnior ha participado en el 50% de los goles del Real Madrid en la temporada 2025-26.

Aunque Alonso prioriza a Rodrygo sobre Vinícius Júnior en varias ocasiones en el futuro, el subcampeón del Balón de Oro de 2024 es un pilar del ataque de Los Blancos.