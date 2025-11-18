El once ideal histórico de la selección de Angola

Angola, ubicada en la costa atlántica del sur africano, celebra en noviembre de 2025 sus 50 años de independencia y desafortunadamente su selección no clasificó al Mundial 2026.

Su selección vive un proceso de renacimiento deportivo, pese a no clasificar al Mundial. El equipo, dirigido por el francés Patrice Beaumelle, apuesta a un juego físico, de transiciones rápidas, con figuras que militan en Portugal, Francia y Arabia Saudita.

Entre sus nombres destacados aparecen Gelson Dala, goleador del Al-Wakrah de Qatar; Manuel Cafumana “Show”, mediocampista del Kocaelispor turco; el atacante del Rayo Vallecano Randy Nteka y el prometedor Zini, joven delantero que representa la nueva generación.

A continuación, hacemos mención del once ideal histórico de esta selección africana en ascenso.

1. João Ricardo - Portero

João Ricardo fue el titular en la Copa del Mundo 2006 | Jamie McDonald/GettyImages

El considerado mejor portero de la historia de la selección angoleña, y uno de los grandes del continente, João Ricardo, fue el portero que lideró la expedición y clasificación de aquella Angola que consiguió clasificarse para el Mundial de Alemania 2006.

2. Clinton Mata - Lateral derecho

Clinton Mata con Olympique Lyon | Xavier Laine/GettyImages

Es un futbolista belga nacionalizado angoleño y actualmente juega de defensa en el Olympique de Lyon de la Ligue 1. Es miembro de la selección de Angola, con el cual ha jugado hasta ahora 16 partidos.



A sus 30 años, llegó a ser vendido por la cantidad de 5 millones de euros, lo que supone una de las cifras más altas para un jugador de su nacionalidad.

3. Bartolomeu Jacinto Quissanga - Defensa central

Bartolomeu Jacinto Quissanga actualmente juega en Brasil | FILIPPO MONTEFORTE/GettyImages

Conocido como ‘Bastos’ es un defensor central de garantías, forjado entre las duras defensas italianas, estuvo varias temporadas defendiendo el escudo de la Lazio, y llego a marcar hasta nueve goles con el club. Físico, fuerte al corte y jugador de contacto al que nadie le gustaría enfrentarse.



En agosto de 2023 Botafogo anunció su fichaje con contrato hasta finales de 2024. Estaba en el Al-Ahli de Arabia Saudita

4. Jonás Ramalho - Defensa central

Jonás Ramalho en España | Alex Caparros/GettyImages

Es conocido deportivamente como Ramalho, es un futbolista español, de ascendencia angoleña, que juega de defensa y su equipo es el Olympic Charlerol de Bélgica.



Pasó por varios clubes de España, jugando más de 200 partidos entre Primera y Segunda, pudo haber jugado para la selección española, pero en última instancia se decantó por Angola.

5. Gilberto Gonçalves - Lateral izquierdo

Gilberto Gonçalves | Etsuo Hara/GettyImages

El histórico lateral izquierdo es otro de los grandes nombres que defendieron el escudo de los antílopes en aquel mundial de Alemania 2006.



El jugador, muy polivalente en defensa, era capaz de cubrir varias posiciones atrás como central o lateral por ambas bandas.

6. Pedro Mantorras - Mediocentro derecho

Pedro Mantorras | Shaun Botterill/GettyImages

Jugó la mayor parte de su carrera en Portugal, en 2007 el Benfica llegó a pagar 5 millones de euros por Pedro Mantorras. Aunque a veces fuera delantero, era habitual verlo por la banda, donde hemos preferido ubicarlo. Llego a jugar ocho partidos de Champions League y cinco de Europa.

7. Kulembe Freddy - Mediocentro

Alfredo Kulembe RibeiroFutbolista | MB Media/GettyImages

Más conocido como Fredy Ribeiro es un futbolista angoleño que juega de delantero en el Bodrum F. K.



Kulembe es uno de los mejores centrocampistas de Angola de los últimos 10 años. El mayor asistente del país con 40 asistencias y top 10 máximos goleadores en la última década con otras 45 dianas en su marca personal, lo convierten en un gran artífice y más para ser mediocentro.

8. Djalma Campos

Djalma Campos | Gualter Fatia/GettyImages

Ha jugado en las mejores competiciones de Europa y ha jugado más de 10,000 minutos en la liga turca, además, tuvo un paso por el Oporto, siendo uno de los mejores jugadores en su posición.



Actualmente juega de delantero y su equipo es el C. D. Trofense de la Segunda División de Portugal.

9. Helder Costa - Mediocentro izquierdo

Helder Costa | Alex Caparros/GettyImages

Se formó en la cantera del S. L. Benfica, con el que llegó a debutar en la Primeira Liga en 2013. Actualmente juega de delantero y su equipo es el Yunnan Yukun F. C. de la Superliga de China.



Helder Costa ha llegado a mover casi 40 millones de euros entre fichajes de un equipo a otro.

10. Fabrice Alcebiades Maieco

Akwa | Shaun Botterill/GettyImages

Fabrice Maieco, más conocido como Akwa, es un exfutbolista angoleño, aunque también tiene nacionalidad portuguesa.



Debutó en 1992, en el Nacional de Benguela de su país. En 1994 fue transferido al SL Benfica. Allí no dispuso de muchas oportunidades, por lo que su club lo cedió para que jugara primero en otros equipos de Portugal y luego en Asia.



Jugaba de delantero y su último equipo fue el Atlético Petróleos Luanda de la Primera División de Angola.

11. Manucho - Centro delantero

Manucho | Gallo Images/GettyImages

"Manucho" comenzó su carrera profesional en clubes de su país, como el Sport Luanda e Benfica y el Petro Atlético, en los cuales ya empezó a perfilarse como uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol angoleño.



Llegó a jugar en clubes importantes como el Manchester United, Panathinaikos de Grecia, entre otros.