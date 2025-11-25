El once inicial de Italia en la final del Mundial 2006

La última gran alegría de Italia fue en el ya lejano 2006. Ahora mismo podrían perderse su tercer Mundial de forma consecutiva, después de estar ausentes en 2018 en Rusia y en 2022 en Qatar. En el repechaje, buscarán salvar un poco viejas glorias del pasado.

Los azzurri en ese 2006, sin hacer mucho ruido, avanzaron poco a poco en el Mundial de Alemania 2006. Llegaron a la final con el objetivo de salir campeón y que los franceses nunca pudieran olvidar el último partido de Zidane. Materazzi lo consiguió. Se llevaron el título en los penaltis.

El entrenador de aquel combinado internacional era Marcelo Lippi. Salió con un 1-4-4-1-1.

1. Gianluigi Buffon

Italy V France, FIFA World Cup Final Match 2006 | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Buffon fue uno de los mejores de su selección a lo largo de todo el campeonato. El italiano llegó en el mejor momento de su carrera, nadie le discutía el trono de mejor portero del planeta. No paró ningún penalti, tampoco el de Zidane en la primera parte, pero los suyos se llevaron el campeonato.

2. Gianluca Zambrotta

Germany V Italy, FIFA World Cup Finals 2006 Semi Final | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

El escándalo explotó en Turín y Zambrotta sabía que debía hacer un gran Mundial para mantenerse en la élite. El lateral derecho cumplió su labor a la perfección y, después de hacerse con el Mundial, fichó por el Barcelona. Era un lateral muy sacrificado en defensa pero también que aportaba mucho con sus expediciones al ataque. Además, era reconocido por ser buen compañero y una gran persona en el vestuario.

3. Marco Materazzi

France v Italy - FIFA World Cup Final 2006 | Simon M Bruty/GettyImages

El gran héroe de la final, en todos sus aspectos. El italiano marcó en el minuto 18 y empató el partido. En la prórroga, insultó a Zidane y el francés le propinó un cabezazo en el pecho que supuso su expulsión y rompió a les bleus. Volvió a marcar en la tanda de penaltis para cerrar una de las mejores actuaciones para central alguno en una Copa del Mundo.

4. Fabio Cannavaro

Germany V Italy, FIFA World Cup Finals 2006 Semi Final | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

2006 fue el año de Fabio Cannavaro. El central, también afectado por el escándalo del fútbol italiano, hizo las maletas en verano y firmó con el Real Madrid. En el Mundial capitaneó a los suyos hasta la victoria. Ganó el Balón de Oro. Su elegancia, capacidad en el juego aéreo y liderazgo fueron claves para que Italia levantara la copa. Su carrera se impulsó aún más después de ese año, siendo considerado el mejor defensor del mundo por esos años.





5. Fabio Grosso

2006 FIFA World Cup Final - Italy v France | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Fabio Grosso era el jugador menos mediático de aquella selección. El lateral llegaba tras completar una muy buena temporada con el Palermo y fue vital. Marcó el quinto penalti, el decisivo, y escribió su nombre en la historia de Italia. No tuvo una gran carrera después del Mundial, pero su gol memorable está grabado en la memoria de todos los aficionados de la selección italiana.

6. Mauro Camoranesi

2006 FIFA World Cup Final - Italy v France | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Mauro Camoranesi por la banda derecha. El italo-argentino era otro de los jugadores que aportó la Juventus a aquella selección. Él no se marchó, se quedó en Turín para devolver el equipo a la Serie A. Disputó un buen partido por la banda derecha, muy atento en las ayudas defensivas.

7. Andrea Pirlo

Italy v USA - The FIFA World Cup 2006 | Simon M Bruty/GettyImages

En 2006 solo había un jugador capaz de competir el centro del campo a Zidane: Andrea Pirlo. El italiano lo hizo y consiguió hacerse con el control del juego y marcar el ritmo de partido. Se llevó el premio a mejor jugador del partido. Terminó su carrera en la MLS y fue uno de los jugadores más técnicos de Italia en su historia, con una pegada que todavía es recordada.

8. Gennaro Gattuso

Italy V France, FIFA World Cup Final Match 2006 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Andrea Pirlo no lo hizo solo. Si el centrocampista pudo mover el balón a su antojo fue porque Gattuso hizo el trabajo sucio, el invisible. Una estrella en lo suyo, fue la pesadilla gala durante los 120 minutos de encuentros. Ahora mismo es el entrenador de la selección y declaró, antes de tomar el cargo, que si no clasificaba al Mundial se mudaba de país. En 2026 jugará el repechaje.

9. Simone Perrotta

Italy V Ukraine, FIFA Worlds Cup Finals 2006 Quarter Final | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Simone Perrotta, jugador de la Roma, fue el extremo izquierda de aquel partido. Al igual que Camoranessi, el futbolista de banda izquierda no se relajó en las ayudas defensivas. Pagó el esfuerzo y fue sustituido a la hora de partido.

10. Francesco Totti

Italy V Ghana, FIFA World Cup Finals 2006 Group E | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Lippi decidió quitar a los dos jugadores romanistas al mismo tiempo y Totti también fue sustituido a la hora de partido. El mediapunta dejó detalles, pero no realizó su mejor partido. Fue decisivo en octavos. Es considerado uno de los mejores mediocampistas de Italia de todos los tiempos, con esa gran lealtad que tuvo para jugar durante toda su carrera en la Roma, a pesar del interés de clubes grandes como el Real Madrid.

11. Luca Toni

France v Italy - FIFA World Cup Final 2006 | Simon M Bruty/GettyImages

Luca Toni, mítico delantero italiano. La función del punta era imponerse por arriba al poderío físico de la defensa gala y servir el balón de cara a los mediapuntas. Luca Toni hizo un buen partido, como casi siempre. Quizás no tuvo una gran carrera a nivel de clubes, pero cuando le tocaba estar con la selección, brillaba en cada presentación. En la actualidad trabaja como analista deportivo en transmisiones del fútbol italiano.

