El once titular de Cruz Azul con la incorporación de Ralph Orquin

Termina el mercado de fichajes para el Club de Fútbol Cruz Azul con la llegada del lateral izquierdo Ralph Orquin y con ello fueron cinco los refuerzos que sumaron en este mercado de verano para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX: Juan José Calero, Alan Montes, Ricardo Rodríguez, Alan Mozo y el antes mencionado Orquin.

El canterano de 23 años del Club América no pudo hacerse de un lugar en el Nido y previo a su segunda etapa en Coapa, estuvo cedido año y medio el FC Juárez en donde tuvo momentos destacados participando en 47 partidos, no obstante, en el primer equipo de las Águilas apenas pudo disputar tres juegos oficiales pasando totalmente desapercibido.

🚨[EXCLUSIVO] Ralph Orquín es nuevo refuerzo de Cruz Azul.

*️⃣Llega como agente libre después de su paso por el América. ⬇️https://t.co/Lsv8xpSwCK — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 10, 2026

El jugador nacido en Houston, Texas firmó como agente libre por tres años, y tratará de ganarse un lugar en el primer equipo para ofrecerle al cuerpo técnico una alternativa más en la banda izquierda.

La Máquina cerró filas para el resto del Apertura 2026

Sin lugar a dudas, el mexicoamericano tendrá como principales adversarios a Omar Campos y Carlos Rotondi.

Por lo tanto, la directiva celeste le ha nutrido la plantilla a Joel Huiqui con el objetivo de tener un grupo competitivo y con variantes para ir en búsqueda del bicampeonato y el plantel ha quedado de la siguiente manera:

Porteros: Andrés Gudiño, Ricardo Rodríguez, Kevin Mier, Emmanuel Ochoa.

Defensas: Alan Mozo, Omar Campos, Willer Ditta, Jesús Orozco, Alán Montes, Jorge Rodarte, Raymundo Rubio, Gonzalo Piovi, Ralph Orquin.

Mediocampistas: Erik Lira, Agustín Palavecino, Andrés Montaño, Ángel Márquez, Amaury García, Luka Romero, Carlos Rodríguez, José Paradela, Fernando Samano, Carlos Rotondi, Cristian Jiménez.

Delanteros: Nicolás Ibáñez, Christian Ebere, Juan Calero, Gabriel Fernández, Bryan Gamboa.

Una vez dicho lo anterior y contextualizando la situación a la que llega Ralph Orquin que de entrada no sería para ser un titular fijo, por lo menos en el corto plazo.

Esta sería una de las alineaciones estelares de Joel Huiqui para el resto del campeonato.

La posible alineación titular de Cruz Azul (4-2-3-1)

El posible once de Cruz Azul para el resto del Apertura 2026 | Leopoldo Smith/GettyImages

Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Erik Lira, Carlos Rodríguez; Carlos Rotondi; José Paradela, Agustín Palavecido, Carlos Rotondi; Nicolás Ibáñez.