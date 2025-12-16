El once titular del Inter Miami si fichan a Robert Lewandowski

Se vienen varias semanas de rumores y muchos movimientos en el vigente campeón de la Major League Soccer, Inter Miami.

El conjunto de Fort Lauderdale se prepara para la siguiente temporada 2026 y se viene una gran reestructuración dadas las múltiples bajas que se han confirmado y los rumores que suenan para reforzar su plantilla.

De entrada, elementos como Jordi Alba y Sergio Busquets terminaron su carrera profesional y colgaron los botines, además, el club anunció las bajas de William Yarbrough, Marcelo Weigandt, Ryan Sailor y Fafa Picault.

Por otra parte, anunciaron la contratación de Sergio Reguilón y como de costumbre han sonado algunos rumores de fichajes como en su momento lo fueron Kevin De Bruyne, Luka Modric, Antoine Griezmann o Neymar Jr.

Ahora, uno de los nombres que ha sonado tras la consecución del primer título de la MLS Cup es el veterano delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski.

De esa manera, a continuación te presentamos el once ideal que estaría conformándose para Javier Mascherano en 2026.

1. Rocco Ríos - Portero

Rocco Ríos se ganó el puesto titular | Michael Pimentel/ISI Photos/GettyImages

El joven guardameta argentino, con personalidad y llamativos reflejos, se terminó adueñando de la titularidad sobre el final de la temporada regular desplazando al veterano Óscar Ustari.



El portero finalizó su cesión procedente del Lanús, sin embargo, el conjunto rosado se ha dado cuenta de su calidad y proyección internacional, por lo que seguramente harán su transferencia definitiva.

2. Ian Fray - Lateral derecho

Ian Fray se ha ganado la banda derecha por sus actuaciones | Icon Sportswire/GettyImages

El juvenil estadounidense de origen jamaiquino se adueñó de la titularidad en los playoffs y tras luego dr su renovación hace unos días y la salida de Marcelo Weigandt es un hecho que será el titular en la banda derecha.



El cuerpo técnico se convenció de su calidad en los partidos de máxima exigencia y no dudaron en respaldarlo y dejarlo como titular a futuro.

3. Maximiliano Falcón - Central

Maximiliano Falcón es fijo en la central | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

El zaguero uruguayo fue el único central fijo la temporada pasada, su liderazgo, juego aéreo y desempeño agresivo lo hicieron el ideal para una posición en ma que habían batallado en el club.



El jugador ya tiene contrato hasta el 2028 con el equipo, por lo que se espera que siga como titular.

4. Noah Allen - Central

Noah Allen ya es internacional con Grecia | Alex Menendez/GettyImages

El joven defensor griego de ascendencia norteamericana ya es internacional juvenil con Grecia y ha sido el central que terminó como titular acompañando la mayor parte del tiempo a Falcón.



Logró desplazar a Tomás Avilés y Gonzalo Luján de la titularidad, consiguiendo una mayor regularidad que ellos.

5. Sergio Reguilón - Lateral izquierdo

Obviamente será el recambio natural de Jordi Alba, el español exmadridista fue contratado después de haber jugado sus últimos años en varios clubes de la Premier League como Manchester United, Tottenham y Brentford.



Con 29 años recién cumplidos y mucha experiencia en gigantes de Europa se espera que pueda brillar en Estados Unidos.

6. Yannick Bright - Mediocentro

Yannick Bright tomaría el rol del Busi | Icon Sportswire/GettyImages

El joven mediocampista italiano regresaría a la titularidad, luego del retiro de Sergio Busquets tomando su rol en el centro del campo, en su posición natural también puede accionar como un pivote.



El jugador de 24 años podría ser la nueva dupla de Rodrigo De Paul en esa zona, luego de que fuera desplazado por el propio argentino a su llegada en el último trimestre del año.

7. Rodrigo De Paul - Mediocentro

Rodrigo De Paul es un titular fijo | Michael Pimentel/ISI Photos/GettyImages

Con el retiro de Sergio Busquets la opción más segura es que el campeón del mundo se mantenga en el centro del campo, aunque no siga siendo su posición natural, pero debido al basto arsenal con los volantes sería lo mejor.



Aunado a la alta competencia de volantes mixtos que han mostrado un nivel excepcional como Tadeo Allende, Telasco Segovia, Mateo Silvetti y Baltasar Rodríguez.

8. Tadeo Allende - Volante derecho

Tadeo Allende fue la revelación de Miami | Rich Storry/GettyImages

Aún se desconoce el futuro de la revelación argentina esta temporada, el jugador con más goles en una misma postemporada de la MLS terminó su préstamo con el equipo y debe volver al Celta de Vigo.



Es posible que el club compre su ficha o simplemente el equipo español lo ceda, se lo quede o lo venda a otro club, tras la revalorización que consiguió en el último año. En ese contexto no sufrirían tanto dado que cuentan con Mateo Silvetti.

9. Lionel Messi - Mediocentro ofensivo

Lionel Messi, fue el MVP de la Temporada 2025 | Maddie Meyer/GettyImages

Qué más se puede decir del mejor futbolista de la liga y de todos los tiempos, jugará un curso más previo a su participación en la Copa del Mundo 2026.



Ya consiguió lo más importante en Norteamérica, ya fue campeón local, binacional y, a nivel individual ya ganó dos veces el premio MVP al mejor de la temporada, Bota de Oro y de más reconocimientos individuales y colectivos.



El goleador y capitán de las Garzas como sabemos puede jugar como media punta, enganche, extremo derecho o centrodelantero según se requiera. Además, sabe echarse a los hombros al equipo en los momentos determinantes.

10. Baltasar Rodríguez - Volante izquierdo

Baltasar Rodríguez | Michael Pimentel/ISI Photos/GettyImages

El juvenil argentino batalló al principio de la temporada, no sumaba minutos y las lesiones le afectaron, pero finalmente consiguió hacerse de un lugar en el equipo y respondió con goles y asistencias, toda vez que respondiera a la confianza del cuerpo técnico encabezado por el ‘Jefecito’.



Además, le quitó el puesto titular al dinámico venezolano Telasco Segovia que sigue compitiendo tratando de reencontrar su mejor versión, debido a que la competencia interna estuvo complicada en los últimos seis meses del año.

11. Robert Lewandowski - Centrodelantero

LEWANDOWSKI PODRÍA SER EL NUEVO COMPAÑERO DE MESSI ⚽🇵🇱



Según medios polacos, ya hubo contactos para fichar al delantero de 37 años.



🔵🔴 Robert tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2026. pic.twitter.com/SOp62ugXMq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 16, 2025

La inminente partida de Luis Suárez al Nacional de Uruguay hace que el club busque con urgencia a un nuevo 9 para hacer sociedad con el ocho veces Balón de Oro.



Una opción importante es el polaco de 37 años que aún tiene mucho fútbol y caería de maravilla al monarca de Estados Unidos, luego de que rumores lo coloquen fuera de Barça.



El artillero multicampeón con el Bayern Múnich ha bajado su cuota goleadora en Europa en meses recientes debido a que lo han aquejado las lesiones y por ende, un cambio de aires y tal vez a un fútbol de menos exigencia le vendría bien de cara a la Copa del Mundo 2026.