El "operativo limpieza" post Guardiola en el Manchester City

El Manchester City cerró una era con el fin de la temporada 2025/26: Pep Guardiola dejó de ser el entrenador, mientras que dos íconos como Bernardo Silva y John Stones quedaron libres en búsqueda de un nuevo club.

La renovación, necesaria para ellos, alcanzará a varios futbolistas más según informó The Athletic. Ellos serían Nico González, Rico Lewis, Tijjani Reijnders, Omar Marmoush, Mateo Kovacic, James Trafford y Nathan Aké, con la posibilidad de que se sume también Josko Gvardiol.

Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Hay casos que llaman poderosamente la atención, como los de Tijjani Reijnders y Omar Marmoush. Estos jugadores llegaron hace poco tiempo a la escuadra mancuniana y el club erogó una gran cantidad de dinero para traerlos, por lo que tendrían que venderlos muy bien para recuperar al menos parte de la inversión.

Los otros casos son un tanto menos llamativos, ya que se trata de jugadores que alternan titularidades y suplencias en la gran mayoría de los integrantes de la lista.

Para reforzar la plantilla ya hay nombres sobre la mesa, como el caso de Enzo Fernández. El talentoso volante central argentino conoce a Enzo Maresca, flamante entrenador Ciudadano, de su paso por el Chelsea y reunirlos en el Etihad Stadium parecería ser una excelente idea.

Chelsea v Everton - Premier League - Stamford Bridge | Adam Davy - PA Images/GettyImages

Además, no sorprendería que el City vaya con sus millones a por las figuras que consagre el inminente Mundial 2026, donde seguramente haya jugadores ansiosos de mostrar sus cualidades para dar el salto a clubes grandes de Europa.

En la última temporada solamente ganaron la EFL Cup y la FA Cup, lo que se puede interpretar como una temporada medriocre tras los cientos de millones gastados en mercados de fichajes anteriores. En la Premier League dieron batalla hasta el final pero no les alcanzó, mientras que en la UEFA Champions League el objetivo quedó realmente lejos. Ahora, intentarán rearmarse para volver a ir por todo.