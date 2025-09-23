El padre de Lamine Yamal protesta luego de la gala del Balón de Oro: "Aquí pasó algo muy raro"

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, se quejó públicamente tras la gala del Balón de Oro 2025, ya que entiende que no estuvo bien la victoria de Ousmane Dembélé en el premio de mejor jugador del mundo,

Nasraoui tuvo palabras agraviantes, calificando a esta situación de "daño moral" y hasta denunció que "algo muy raro" ocurrió durante la votación. Lógicamente defendió la superioridad de su hijo, asegurando que es "el mejor jugador del mundo con mucha diferencia" y prometió que "el año que viene el Balón de Oro será español".

Con el paso de los minutos, su enfado fue en aumento y lo dejó salir en una videollamada con El Chiringuito. "Creo que es el mayor... no voy a decir robo sino daño moral a un ser humano", comenzó su denuncia, luego de acompañar a su hijo e intentar asimilar el golpe mediático recibido.

💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv:



❌ "Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO".



🔝 "Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia". pic.twitter.com/xfxCEWMt9E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

También tuvo tiempo de defender los motivos por los que cree que el delantero del Barcelona debió salir de la gala con el Balón de Oro ganado: "Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia. No porque sea mi hijo sino porque es el mejor jugador del mundo, creo que no hay rivales".

En su cuenta de Instagram, bajo el arroba de Hustle_Hard_304, publicó varios vídeos que mostraban como llegó el viernes a París, pese a que la gala se realizó el lunes.

TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025 | FRANCK FIFE/GettyImages

Por su parte, Lamine de 18 años, se ha mostrado muy feliz y orgulloso de ganar dos veces el trofeo Kopa, escribiendo en sus redes sociales: "El plan de Dios es perfecto hay que escalar para llegar a la cima".

Más noticias sobre el Balón de Oro