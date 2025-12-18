El pedido de la selección de Alemania para Hansi Flick por Ter Stegen

El partido ante el Guadalajara por Copa del Rey para el FC Barcelona significaba no pasar sobresaltos y confirmar su paso a la siguiente instancia, y así fue, y también ver a una de sus figuras volver a jugar.

Es que Marc-André Ter Stegen volvió a la titularidad en el conjunto culé y fue una sorpresa para muchos: Cuando la titularidad de Wojciech Szczesny era prácticamente un hecho, fue Hansi Flick quien sorprendió al poner en el once al alemán, que había entrado ya en las convocatorias ante Eintracht y Osasuna una vez superados sus problemas físicos.

Según informes que llegan desde diferentes medios alemanes, fue la propia Asociación Alemana de Fútbol quien ha pedido a Hansi Flick que ponga de titular a Ter Stegen para evaluar su estado físico y futbolístico, explicando la titularidad del teutón por la Copa.

De todas formas, el DT explicó su decisión de esta manera: "Marc es el capitán y ha jugado muchos partidos en los 12 años que lleva aquí. Hablamos con el resto de técnicos y dijimos que le daríamos la oportunidad de demostrar que había vuelto. Eso es todo, nada más”.

Cd Guadalajara V Fc Barcelona - Copa Del Rey | Europa Press Sports/GettyImages

La titularidad de Ter Stegen también puede leerse en un sentido estricto del mercado de fichajes que se avecina de enero de 2026: con los 90 minutos que tuvo ante el Guadalajara, el arquero pudo demostrar a todos que ya está totalmente recuperado y que los problemas físicos ya son parte del pasado.

Ahora, tal y como dijo Flick en la previa, le tocará a Ter Stegen tomar una decisión: ser suplente de Joan García y aguardar su oportunidad o buscar una salida que le asegure titularidad de cara al último semestre de competencias previo al Mundial 2026.

Es que aún retumban las palabras de Julian Nagelsmann, entrenador de la selección de Alemania: “Es importante que tenga minutos, confío en que algún club lo fiche” . La decisión, ahora, es de Ter Stegen...