El plan alternativo del Barcelona si se complica el fichaje de Julián Álvarez

Empieza a surgir un "pesimismo creciente" en el Barcelona respecto a las estancadas gestiones para fichar a Julián Álvarez, ya que el Atlético de Madrid se mantiene firme en su postura.

Aunque Álvarez ha presionado a su club para que le permita concretar su traspaso "soñado" a Cataluña este verano, el Atlético sigue decidido a no vender a un rival directo de la liga nacional.

Según se informa, el Barcelona ha presentado una oferta de 115 millones de dólares que no ha recibido respuesta; por su parte, los dirigentes del Atlético negaron en su momento que se hubiera realizado tal propuesta.

¿Se va del Atlético de Madrid? Julián Álvarez está en el radar del Barcelona | DeFodi Images/GettyImages

El vigente bicampeón de La Liga sigue interesado en la operación, pero no esperará eternamente a Álvarez. Al parecer, el delantero ideó un plan para convencer al Atlético de suavizar su postura, pero no ha habido cambios desde la final del Mundial.

Álvarez aún no ha hecho nuevas declaraciones públicas y se espera que se incorpore a la pretemporada el 10 de agosto.

¿Qué hará el Barcelona si no consigue a Julián Álvarez?

La oferta de 115 millones de dólares del Barcelona sigue sobre la mesa, y el club decidirá si la aumenta más o menos cuando se espera que Álvarez llegue a la capital española para reanudar los entrenamientos de cara a la nueva temporada.

Si el Barça opta por abandonar la contratación del argentino, The Athletic tiene entendido que el club podría incluso no fichar a ninguna alternativa.

Se considera que necesitan un delantero tras la marcha de Robert Lewandowski y Ferran Torres —héroe de la final del Mundial— todavía no ofrece garantías sobre su futuro en el club. Al jugador de 26 años le queda solo un año de contrato en Cataluña y existe interés por parte del Paris Saint-Germain.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Sin duda, el Barça no puede permitirse perder a Torres —autor de 21 goles en todas las competiciones la temporada pasada— si renuncia al fichaje de Álvarez.

Deberían poder compensar la salida de Lewandowski gracias a la polivalencia de las incorporaciones estivales Anthony Gordon y Karim Adeyemi. También empieza a generarse expectación en torno a Hamza Abdelkarim, de 18 años.

Hazma Abdelkarim, la nueva joya del Barcelona | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Abdelkarim llegó al Barcelona procedente del Al Ahly en enero y representó a Egipto en el Mundial.

Al comenzar el verano, no se esperaba que el joven formara parte de los planes de Hansi Flick para la temporada 2026-27, pero el espigado delantero demostró su valía durante un empate 2-2 en un amistoso contra el Birmingham City.