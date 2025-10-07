Los fichajes que busca hacer el FC Barcelona para la próxima temporada

El FC Barcelona ya trabaja con la mirada puesta en el mercado de fichajes del próximo verano. Es que aunque la actual temporada apenas está empezando, la dirección deportiva azulgrana, encabezada por Deco y su adjunto Bojan Krkić, ha empezado a diseñar la hoja de ruta para fortalecer al equipo en varias posiciones clave con miras a la 2026/27.

Es cierto que en las oficinas blaugranas han logrado una notable estabilidad en su plantilla tras asegurar la renovación de la mayoría de sus jóvenes talentos; algunos ya consagrados y otros en rol de promesas, garantizando así un proyecto sólido a corto y medio plazo. Sin embargo, el siguiente verano será un momento de evolución y ajustes importantes, con el objetivo de elevar el nivel competitivo y mantenerse en la élite europea.

De ese modo, el diario Sport reveló que la entidad que preside Joan Laporta ha definido las prioridades en relación a fichajes de cara a la próxima campaña: la incorporación de un central zurdo con proyección, igual que un lateral potente, diestro o izquierdo y, sobre todo, un centro-delantero top, que podría convertirse en el fichaje estrella, coincidiendo con el año electoral en Can Barça.

La salida inesperada de Iñigo Martínez rumbo al fútbol saudí dejó un vacío en la defensa que preocupa al cuerpo técnico y directivo barcelonista. Pese a que el entrenador Hansi Flick dispone actualmente de cuatro centrales, Deco busca un perfil joven pero experimentado, de pie izquierdo y recorrido internacional. En ese sentido los nombres de Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) y Gonçalo Inácio (Sporting de Lisboa) figuran entre los candidatos, ambos con contrato hasta 2027 y futuro incierto en sus respectivas escuadras.

En cuanto al lateral, Flick considera que su nómina necesita más potencia física y profundidad por fuera, ya que Jules Koundé por derecha y Alejandro Balde en la izquierda ofrecen garantías, pero el Barcelona aún está un paso por detrás de otros grandes equipos europeos en esa demarcación, algo que quedó patente en los meses recientes en Champions League y frente a rivales de máximo peso como el Inter de Milán y el PSG.

Eso sí, el mayor desafío de Laporta, Deco y Bojan será la búsqueda de un "9’" elitista, dado que todo apunta a que Robert Lewandowski dejará el club al finalizar este ejercicio, o bien asumirá un rol bastante más secundario.

En consecuencia, los azulgranas no quieren fallar en esta operación, por lo que se plantean opciones ambiciosas, del calibre de Erling Haaland, Julián Álvarez o Lautaro Martínez, siempre sabiendo que cualquier fichaje de dicha magnitud requeriría una gran venta previa para hacer viable la inversión.

