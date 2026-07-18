El Mundial 2026 está llegando a su fin y los dos mejores equipos se disputarán la copa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey este domingo 19 de julio. Argentina viene de eliminar a Inglaterra en una remontada histórica, mientras que España superó sin despeinarse a Francia.

El gran problema para Luis de la Fuente, seleccionador español, tiene nombre y apellido: Leo Messi. Frenarlo en esta final será fundamental para el éxito de su equipo, y según informes el entrenador tiene un plan diferente al de Inglaterra.

España intentaría no centrar la atención en el marcaje individual del mejor de la historia para evitar que se abran espacios por otras partes de la cancha, lo que podría representar un riesgo ya que Messi, con el balón, es mucho más que una amenaza.

Messi, imparable contra Inglaterra | SOPA Images/GettyImages

En lo que va de la Copa del Mundo, Messi jugó todos los partidos (ingresando desde el banquillo solamente ante Jordania) y anotó ocho goles, posicionándose en la cima de la carrera a la Bota de Oro mundialista, uno de los premios que aún no tiene.

Frente a Inglaterra tuvo arranques de gambeta como en su mejor época en el FC Barcelona y pudo asistir para los dos tantos de la selección argentina. En el primero atrajo la marca de Anderson para liberar a Enzo Fernández, que recibió y sacó un bombazo que venció las manos de Pickford, mientras que en el segundo se perfiló para tirar un centro con la derecha preciso a la frente de Lautaro Martínez.

Esta será la tercera final del mundo en la carrera de Leo, que tiene la ilusión de sumarse a varios selectos grupos con un triunfo ante España. Argentina se podría posicionar como el primer bicampeón en más de 60 años, mientras que alcanzaría, con cuatro, a Italia y Alemania en el palmarés de la historia de los mundiales.