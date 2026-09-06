El plan de Mourinho para rearmar el mediocampo del Real Madrid

El Real Madrid deberá dar vuelta la página urgente tras lo sucedido en La Cartuja: el invicto se esfumó de la manera más dolorsa posible, con un tanto de Troy Parrott que representó la victoria para el Betis, un golazo de chilena anulado a Carlos Espí y un penal malogrado por Kylian Mbappé en el adicional del segundo tiempo.

Ahora, el calendario le depara a la Casa Blanca su debut en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, el martes en la noche del Bernabéu contra el Inter de Milán, vigente campeón de la Serie A y líder del campeonato junto a la Roma en esta nueva temporada.

El problema Merengue radica en el mediocampo: tiene suspendidos a Arda Güler, Bernardo Silva y Eduardo Camavinga; mientras que tanto Aurélien Tchouaméni como Thiago Pitarch no llegarían al encuentro frente al Inter por razones físicas.

Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

En ese marco, Diario AS informa que José Mourinho planea reconfigurar la mitad de la cancha con Trent Alexander-Arnold o Dean Huijsen como organizadores en un doble pivote con Federico Valverde, algo llamativo pero necesario por la urgencia del momento.

En la previa del duelo contra el Betis, el entrenador bromeó sobre la situación, aunque dejando ver su preocupación: "Me estás estropeando la tranquilidad. Hablamos de eso mañana, después del partido. Vamos a tener un problema gordo para solucionar".

Sergio Martínez, con pasado inmediato en el Racing de Santander, fue la última incorporación del Real Madrid y llegó justamente para reforzar la medular. Al respecto, Mourinho había dicho: "Se ha entrenado con el primer equipo dos días. Hemos dado nuestra opinión sobre si podía llegar aquí. Tiene potencial y una pequeña experiencia en Primera. Tiene que trabajar, pero el nivel de calidad e intensidad aquí es diferente. Ahí está, mañana estará él, Rivas, Cestero... y a ver si juega o no, pero es un paso".