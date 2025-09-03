El plan de trabajo del América con Allan Saint-Maximin para el parón FIFA

América lanzó una apuesta fuerte con Allan Saint-Maximin. El cuadro de la capital del país puso 12 millones de dólares por la carta del francés, cifra que le convierte en su fichaje más valioso de la historia. Adicional, le han firmado al jugador el mejor sueldo de toda la plantilla actual.

Siendo el caso, se espera que el francés sea capaz de marcar enormes diferencias dentro de la Liga MX. De momento, así lo está haciendo. Pese a ello, el cuadro del nido tiene el deseo de que el jugador esté pronto dentro del once inicial de André Jardine y es por ello que el jugador trabajará a marchas forzadas.

#HoyEnTuRÉCORD🗞️



3 Septiembre 2025



¡TIEMBLA CHIVAS!



América tiene un plan para tener a punto a Saint-Maximin para el Clásico Nacional 🦅



📲 https://t.co/fv2UNZHPyC pic.twitter.com/eiNwBAyO7m — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 3, 2025

De acuerdo con el reporte de Récord, el cuerpo técnico del América ha diseñado un programa de trabajo específico para el francés. El mismo consta de entrenamientos a doble sesión a lo largo de los próximos días con el fin de que el extremo se adapte de forma total a la altura de la Ciudad de México.

America v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La meta es que el jugador llegue al duelo amistoso del América en Estados Unidos ante el D.C. United como titular. Jugará los minutos oportunos y será la prueba final previo al retorno a la actividad dentro de la Liga MX donde el América se cruzará con Chivas en el clásico nacional.

Si Allan demuestra que está en forma y puede aspirar a competir desde el inicio de los encuentros, no sería una sorpresa verle de arranque en contra del Guadalajara el 12 de septiembre.

Más noticias sobre la Liga MX