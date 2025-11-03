El plan del FC Barcelona para cuidar a Lamine Yamal de las lesiones

El FC Barcelona se impuso 3-1 al Elche en la jornada 11 de LaLiga, con goles de Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres. Los blaugranas recuperaron la senda de la victoria tras la derrota ante el Real Madrid en el Clásico de la semana pasada.



Sin embargo, todavía existe cierta incertidumbre sobre el estado físico de Yamal, quien fue sustituido al minuto 88.

El español marcó la diferencia contra el Elche, pero aún no está al 100% de su condición física y se le está gestionando con una misión clara tras problemas púbicos.

El Barcelona volverá a la actividad el próximo miércoles cuando visite al Club Brujas de Bélgica en partido de la cuarta jornada de la Champions League. El equipo de Flick suma seis puntos, tras cosechar dos triunfos y una derrota.

La solución, mientras tanto, parece ser clara: el Barça planea gestionar sus minutos como titular, ya que Lamine a veces estará en la banca para evitar riesgos.

“No podemos decir que el dolor haya desaparecido ni que la lesión esté superada todavía. Lamine tiene que centrarse en gestionar este problema, trabajando duro como lo hizo y recibiendo tratamiento”, declaró Hansi Flick, y agregó: "Hay que controlar la lesión. Tiene que entrenar, seguir los tratamientos, y lo está haciendo. No puedo decir que las molestias hayan desaparecido por completo todavía".

FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

¿Cómo va la recuperación de los jugadores lesionados que tiene el FC Barcelona?

Respecto a Robert Lewandowski y Dani Olmo, Hansi Flick confirmó que ambos entrarán en la convocatoria para visitar al Brujas por la jornada 4 de la Champions League, pero que tendrá que ver "cuánto pueden jugar y cómo se adaptan" después de perderse los tres últimos partidos.

Además, Pedri tiene para 45 días de recuperación y por su parte, el portero Joan García pronto volverá a la convocatoria

