¿Cuáles son las opciones de que Lamine Yamal se opere esta misma temporada?

Para nadie es un secreto que Lamine Yamal continúa lidiando con una pubalgia que le impide rendir al máximo. De hecho y a pesar de los esfuerzos del cuerpo médico del FC Barcelona por tratar la dolencia de forma conservadora, el dolor en la zona inguinal persiste y está afectando de manera evidente el rendimiento de la joven estrella en los últimos encuentros.

Según informa el diario Sport, ni el club ni el jugador consideran por ahora que la cirugía sea necesaria, aunque reconocen lo que ya todos saben: el extremo de 18 años todavía no está totalmente recuperado.

En consecuencia, el Barça ha optado por mantener el tratamiento actual, enfocado en fisioterapia y control de cargas, mientras el estelar atacante sigue entrenando con el grupo. Claro que si las molestias no cesan en las próximas semanas, se valorará la opción de pasar por el quirófano para resolver el problema de modo definitivo.

🫵 "Es una lesión difícil tratar. Es un dolor que resta al jugador prácticamente el 50% su desplazamiento y de chut, que fue exactamente lo que vimos"



🥴 "Es un dolor INVALIDANTE (...) ningún jugador con pubalgia es el mismo"



🏥 El doctor Ripoll, sobre Lamine Yamal pic.twitter.com/a4zyWcztK7 — El Larguero (@ellarguero) October 27, 2025

Asimismo el Barcelona, preocupado por la evolución de Lamine, ha consultado con especialistas externos para obtener diferentes diagnósticos y recomendaciones. De momento, el actual Balón de Plata continúa bajo supervisión médica y su participación en los próximos compromisos de la entidad blaugrana y de la selección española dependerá de su evolución.

La pubalgia, también conocida como hernia del deportista, se caracteriza por un dolor persistente en la ingle debido a una sobrecarga en la zona púbica. No se trata de una lesión muscular propiamente dicha, lo que ha permitido que el zurdo siga compitiendo en las últimas semanas; sin embargo, los síntomas repercuten directamente en aspectos esenciales de su juego, como los cambios de ritmo y dirección, pilares en su estilo explosivo y desequilibrante.

Incluso, en el último Clásico disputado en el Santiago Bernabéu el pasado domingo, Lamine mostró un rendimiento más apagado de lo habitual; lejos del desparpajo y la velocidad que lo convirtieron en una de las grandes revelaciones del balompié mundial durante los recientes dos años. Pues su participación contra el Real Madrid se limitó a momentos puntuales, sin el desparpajo ni el cambio de ritmo de siempre.

En definitiva, el Barcelona y el propio futbolista hispano-marroquí mantienen la esperanza de que el tratamiento conservador sea suficiente, a sabiendas de que la posibilidad de una intervención quirúrgica sigue sobre la mesa a mediano plazo.