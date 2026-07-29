El plan del presidente de la FIFA para vender la Copa del Mundo: millones en juego y vínculos con Trump

La semilla se plantó el día antes de la final del Mundial 2026: Antes de que el presidente estadounidense Donald Trump se lanzara a su interminable monólogo sobre cantantes de ópera y las tácticas de Thomas Tuchel, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pronunció su propio discurso.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

En medio de los efusivos elogios al torneo coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, el dirigente suizo advirtió que la siguiente prioridad sería "liberar el potencial comercial y las oportunidades que tiene la FIFA". Dada la magnitud de la propuesta de Infantino, "liberar" era la palabra clave.

¿Cuál es el plan de Infantino?

President Trump Attends a FIFA Reception In New York | Andrew Harnik/GettyImages

Un comunicado oficial de la FIFA presentó su plan en medio de una multitud de propuestas diversas, cada una con siglas que se prestaban a confusión por su similitud. The Times, que dio la noticia antes de que el organismo rector del fútbol mundial tuviera oportunidad de hacerlo, lo resumió de forma más concisa: "Copa del Mundo en venta".

La propuesta tiene matices adicionales, pero esa frase apunta a la esencia del asunto. En esencia, Infantino planea crear una filial de la FIFA, la FIFA Forward Enterprise (FFE), encargada de "consolidar las operaciones comerciales y de eventos de la FIFA".

Dichos eventos son, principalmente, las Copas del Mundo masculinas y femeninas, así como las versiones ampliadas de los Mundiales de Clubes masculinos y femeninos.

Esta empresa de menor tamaño, que será propiedad de la FIFA (una organización estrictamente sin ánimo de lucro, conviene recordarlo), ha sido valorada por la propia FIFA en 20.000 millones de dólares. El plan consiste en vender acciones de esta nueva entidad a inversores privados para captar capital que, naturalmente, se redistribuirá entre las asociaciones miembro con el fin de acelerar el crecimiento de este deporte.

¿Cuál sería el papel de Infantino?

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

Infantino es el actual presidente de la FIFA y, a pesar de las numerosas polémicas, agravadas por su comportamiento en relación con el Mundial 2026, tiene previsto presentarse a un nuevo mandato que se extendería hasta 2031. Una vez finalizada su etapa al frente de la FIFA, la idea es que Infantino asuma la dirección de esta nueva empresa, la FFE, que controlará la organización de los Mundiales.

El diario The Times ha señalado a Infantino como posible candidato al puesto de "comisionado" y estima que su salario anual sería equiparable al que percibe Roger Goodell en la NFL: 64 millones de dólares al año.

La FIFA insistió en que las funciones exactas de Infantino "nunca se han debatido", al tiempo que añadió que "el presidente de la FIFA y la administración de la FIFA desempeñarán, y deben desempeñar, un papel protagonista en esta entidad".



¿Quiénes serían los inversores?

Fortune Global Forum 2024 - Day 2 | Jemal Countess/GettyImages

La FIFA confirmó que Thrive Eternal "encabezará el grupo inversor propuesto". Joshua Kushner es el fundador y socio director de esta firma de capital riesgo, además de ser el hermano menor de Jared Kushner, yerno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Según The Times, se ha consultado a "figuras cercanas a la administración de Donald Trump" sobre esta propuesta.

También participarán el banco estadounidense J.P. Morgan, la consultora OpenEconomics y Greg Maffei, consejero delegado de BANN Ventures y expresidente, y exconsejero delegado, de Liberty Media durante la adquisición de la Fórmula 1, según reveló la FIFA.

Un comunicado del organismo rector subrayó en repetidas ocasiones que la FIFA "mantendría el control exclusivo" de la empresa y, por ende, de la Copa del Mundo, mientras que los inversores externos que aportaran capital contarían con "participaciones minoritarias sin control".

"La selección de dichos inversores se basaría en criterios claros de estrategia, gobernanza y visión a largo plazo", explicó la FIFA. "Constituirían un grupo geográficamente diverso que reflejara la naturaleza global del deporte, actuando como socios minoritarios a largo plazo capaces de aportar capital y experiencia comercial para apoyar la misión de la FIFA de fomentar el crecimiento del fútbol a nivel mundial", agregaron.

La FIFA se ha propuesto recaudar 4200 millones de dólares de entidades como Thrive Eternal, de Kushner; esto equivale a una participación del 21% en la filial que controla el futuro de todas las Copas del Mundo, sobre la base de una valoración de 20 000 millones de dólares. Las 211 asociaciones miembro de la FIFA tendrían derecho a su propia parte del pastel, que The Times estima en torno al 20%, quedando la mayoría en manos de la propia FIFA.

¿Por qué querría la FIFA vender la Copa del Mundo?

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

Para Infantino, esta es una evolución natural en el empeño de la FIFA por recaudar cada vez más fondos que puedan reinvertirse en el fútbol. "Nuestra próxima etapa de crecimiento requiere una estructura diseñada a tal efecto, en la que la vertiente comercial del deporte funcione como un negocio especializado y dedicado, y cuyo valor se reparta mejor y de manera más equitativa en todo el mundo", explicó.

"Todas las asociaciones miembro de la FIFA deben tener la oportunidad de obtener una parte justa de los fondos disponibles para forjar su propio futuro, decidiendo por sí mismas en lugar de depender de terceros. Se trata de democratizar el fútbol a escala mundial", agregó.

Un comunicado de la FIFA añadía: "La iniciativa está diseñada para ampliar el acceso al deporte, fortalecer la infraestructura futbolística y las oportunidades en todo el mundo, y garantizar que todas las asociaciones miembro participen del crecimiento del fútbol. La FIFA destinará esta inversión por igual a todos los países, independientemente de su tamaño, riqueza o ubicación geográfica, en beneficio de todos".

La financiación propuesta en el marco del plan de Infantino

Ciclo Financiación para cada asociación miembro Inmediato $20 millones (opcional) 2027–2030 $20 millones 2031–2034 $22 millones 2035–2038 $24 millones

Las cifras financieras revelan un incentivo muy evidente para las federaciones nacionales. El presupuesto previsto para cada asociación miembro era de 8 millones de dólares para el ciclo 2027-2030. Si llegara a materializarse el plan de crear una empresa que reciba una gran inyección de capital externo, esa cifra se elevaría a 20 millones de dólares, aumentando progresivamente con el paso de los años.

Existe además el incentivo adicional de recibir, de inmediato y sin condiciones, una suma global de 20 millones de dólares destinada a inversiones genéricas en "proyectos especiales", fondos a los que tendría acceso cualquier asociación.

Cabe añadir que enriquecer de forma tan rápida y extraordinaria a todas las asociaciones otorgaría una enorme popularidad al artífice de dicha iniciativa justo antes de unas elecciones a la presidencia de la FIFA.

¿Va a suceder esto?

En primer lugar, la FIFA necesita obtener una mayoría de votos de las 211 asociaciones miembro para aprobar esta propuesta transformadora. Si bien este plan ha suscitado un fuerte rechazo por parte de muchos, hay varias federaciones a las que seguramente les resultaría difícil desaprovechar la oportunidad de más que duplicar sus ingresos.

"Los inversores externos tendrán únicamente una participación minoritaria en la FFE y no desempeñarán ningún papel operativo", ha afirmado la FIFA en respuesta a las inquietudes planteadas. "Asimismo, invierten en una filial de la FIFA, y no en la FIFA misma. Para la FIFA, nada cambia". Sin embargo, es seguro que algunas cosas cambiarán.

¿Cómo podría afectar el plan de Infantino al fútbol mundial?

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Infantino ha afirmado que esta iniciativa busca la «democratización del fútbol», pero se asemeja mucho más a la "capitalización" del deporte rey.

Según la FIFA, se ha recurrido a estos inversores, que supuestamente no tendrán una participación de control en las operaciones, para que "aporten capital y experiencia comercial". Es seguro que toda esa "experiencia" se orientará a generar rentabilidad sobre el capital invertido. Solo el tiempo dirá si, al idear estos planes, tienen realmente en mente el interés superior del deporte.

Las consecuencias teóricas más inmediatas de este cambio bien podrían ser la celebración de más Mundiales y más Mundiales de Clubes. Dado lo lucrativo que resultó el torneo de 2026, lo lógico para unos inversores que buscan nuevas fuentes de ingresos sería repetir una fórmula de éxito probado: precios dinámicos, costes de entradas desorbitados y cualquier otra medida para maximizar el gasto que, curiosamente, no afectó a la asistencia ni al interés del público.

Eso, por supuesto, pasaría por alto el mayor activo de la Copa del Mundo: su carácter excepcional. El hecho de que se celebre cada cuatro años explica que partidos de la fase de grupos entre Suiza y Bosnia y Herzegovina puedan llenar estadios de 70.000 espectadores al otro lado del planeta: si te pierdes una edición, se pierde casi una década intentando recuperar ese nivel de relevancia.

La ampliación de la Copa del Mundo, y de su versión de clubes, es otra propuesta que ya está sobre la mesa; asimismo, podría aumentar la presión para organizar estas competiciones exclusivamente en mercados comercialmente rentables. El diario The Times apunta a Oriente Medio como posible zona de interés, lo que obligaría a celebrar más torneos durante el invierno del hemisferio norte, alterando así el calendario de las ligas europeas de clubes.

Se ha citado a un alto cargo anónimo calificando esta propuesta como una "bomba nuclear" para el deporte. Por su parte, la UEFA ha expresado públicamente su malestar.

La respuesta de la UEFA

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

Últimamente, la UEFA rara vez deja pasar la oportunidad de marcarse un tanto frente a la FIFA, y el organismo rector del fútbol europeo emitió un comunicado mordaz incluso antes de que la propuesta se confirmara oficialmente.

"El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que comerciar, especialmente cuando existe una transparencia nula sobre quién obtiene beneficios económicos", escribió la UEFA. "Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No es algo que la FIFA pueda vender", sumaron.

Si Infantino logra convencer a suficientes asociaciones fuera del ámbito de la UEFA, hay 156 más allá de Europa y la mayoría requeriría 106 votos, entonces la Copa del Mundo, la esencia misma de este deporte, pasaría a ser algo que la FIFA sí podría vender.

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