El plan del Real Madrid para fichar a Rodri

El Real Madrid ya trabaja con la mirada puesta en la planificación del centro del campo para los próximos años. La dirección deportiva considera prioritario incorporar a un futbolista capaz de marcar el tempo de los partidos, asegurar la posesión y ejercer como eje sobre el que gire el juego del equipo.



En ese contexto, el nombre de Rodri Hernández vuelve a aparecer sobre la mesa, aunque su fichaje se contempla más como una oportunidad estratégica que como una prioridad inmediata.

El centrocampista del Manchester City, Balón de Oro y campeón de la Eurocopa 2024 con España, es un perfil que encaja a la perfección en lo que busca el conjunto blanco. Su capacidad para ordenar, recuperar y generar ventajas desde la base del juego responde exactamente a una carencia detectada en el actual mediocampo madridista. Pero en la lista merengue, no solo está él y eso lo cambia todo, teniendo en cuenta que lo más normal es que el español extienda su contrato con el City.

Una operación pensada a medio plazo

Rodri tiene contrato con el City hasta el verano de 2027. Esta circunstancia ha llevado al Real Madrid a plantear una posible ofensiva en el verano de 2026, cuando al jugador solo le quedaría un año de vinculación. La idea sería intentar negociar una incorporación a un coste inferior al de mercado, aprovechando el riesgo del club inglés de perderlo gratis doce meses después.

Desde Manchester, la intención pasa por ampliar el contrato del futbolista de 29 años, aunque por el momento no existe un acuerdo cerrado. Esa falta de avances mantiene abierta una ventana que el club blanco observa con atención, aunque sin urgencias.

Las dudas físicas, un factor clave

Uno de los elementos que ha enfriado el interés inmediato del Real Madrid son los problemas físicos que han acompañado a Rodri en las dos últimas temporadas. Las lesiones han generado cautela en Valdebebas, hasta el punto de relegar al internacional español a un segundo plano dentro de la lista de candidatos.

Aun así, su reciente regreso ha servido para recordar su impacto diferencial. En encuentros como el disputado ayer ante el Chelsea, Rodri fue decisivo, lideró la creación de ocasiones, dominó los duelos, acumuló recuperaciones y volvió a imponer su jerarquía en el centro del campo, demostrando que, cuando está en plenitud, sigue siendo uno de los mejores mediocentros del mundo.

Enzo Fernández y Mac Allister, las opciones más viables

Pese al seguimiento constante de Rodri, los nombres que encabezan actualmente la hoja de ruta del Real Madrid son Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Ambos centrocampistas gustan mucho en la dirección deportiva por su perfil, edad y, sobre todo, por tratarse de operaciones más realistas desde el punto de vista económico.

Tanto el argentino del Chelsea como el jugador del Liverpool ofrecen un equilibrio entre calidad, proyección y coste asumible, algo fundamental en un contexto de control financiero. Por delante de Rodri y también de Vitinha, son considerados ahora mismo las alternativas más factibles para liderar el mediocampo desde la próxima temporada.

Escenarios abiertos según el mercado

El plan del Real Madrid, no obstante, sigue sujeto a múltiples variables. Si se diera la opción de incorporar a Rodri como agente libre en 2027, el español pasaría automáticamente a ser la prioridad absoluta, incluso por delante de Enzo Fernández y Mac Allister. En cambio, si Vinícius renovara su contrato y no se produjera una gran venta, el club mantendría una política de fichajes más contenida.

Por el contrario, una hipotética salida del brasileño, que dejaría una inyección económica considerable, podría cambiar el escenario y situar a Vitinha como el gran objetivo para reforzar la medular.

Un fichaje estratégico para el nuevo ciclo

En cualquier caso, el mensaje desde Valdebebas es claro y es que el Real Madrid busca al futbolista que se adueñe del centro del campo en el próximo ciclo. Rodri representa el modelo ideal, pero la realidad del mercado, su estado físico y las condiciones contractuales marcarán el camino definitivo.

El futuro del mediocampo blanco sigue abierto, con varias piezas sobre el tablero y una planificación que apunta más a la precisión que a la urgencia.