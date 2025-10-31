El plan del Real Madrid y de Xabi Alonso para la próxima temporada

El Real Madrid versión 2026/27 ya va tomando forma: Xabi Alonso al mando, los jóvenes al poder. Esto después que los blancos presentaran un once con una edad promedio de 25 años en el Clásico, ante el FC Barcelona.

Sí, el equipo que tuvo a Courtois y Mbappe como extremos, con Huijsen y Güler (ambos de 20 años) formando otra parte de la columna vertebral del Madrid, es la alineación inicial más en joven en un duelo contra el Barça de las últimas veinte temporadas.

Para remitirse al DT más cercano en esos números, hay que irse a la temporada 2009/2010, con el Ingeniero Manuel Pellegrini, el entrenador chileno que supo dirigir al Real Madrid y que puso en cancha a un equipo con promedio de edad de 25 años y 72 días, mientras que Xabi tiene 15 días.

La paradoja de aquel Clásico (2-0 para el Barcelona) fue que ¡Xabi Alonso fue titular para el Real Madrid!

Barcelona v Real Madrid - La Liga | Jasper Juinen/GettyImages

Esto no es algo azaroso, sino la decisión cúlmine de un proyecto de club: tres años fichando jugdores de 18 años (Guler, Endrick y ahora Mastantuono), y además, que desde la temporada 2023 hacia acá, el club decidió que Benzema (35), Hazard (32), Casemiro (31) dejen el club.

Además, la temporada pasada Kroos, Nacho y Joselu (todos de 34) también se fueron, y para el inicio de esta temporada, Modric (39) y Lucas Vázquez (34) abandonaron en condición de libres al Real Madrid.

Es la segunda plantilla más joven de Primera, con 25,9 años de media y empatada con la de la Real Sociedad, sólo superadas por el Barcelona (25,5).

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONA | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Por último, vale destacar que el Club pareciera "atar" a sus jóvenes futbolistas por muchos años. Aquí algunos ejemplos: Huijsen, Gonzalo y Endrick tienen vínculo hasta el año 2030, mientras que Carreras, Mastantuono y Asencio tienen hasta 2031. Para cerrar, los dos futbolistas que más fútbol le dan a Xabi Alonso, como Bellingham y Güler, firmaron hasta 2029.

Según informa el diario AS, la intención del Madrid es darle oportunidades a Nico Paz, Chema y Joan para la próxima temporada, y seguir bajanado la media de edad de la plantilla.

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp