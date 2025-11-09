El plan táctico que tiene preparado Hansi Flick para Marcus Rashford

Hansi Flick ya ha comenzado a trazar el mapa táctico del FC Barcelona para esta temporada, y uno de los nombres que más atención está recibiendo en sus planes es el de Marcus Rashford. El técnico alemán, conocido por su disciplina táctica y su obsesión por la presión organizada, considera al delantero inglés una pieza clave para dotar al equipo de profundidad y verticalidad, pero también de trabajo sin balón.

Según informa Sport, Flick ha transmitido a Rashford tres peticiones muy concretas para su adaptación al sistema azulgrana. La primera, participar con alta intensidad en la presión colectiva coordinada, una de las señas de identidad del entrenador. El técnico quiere que el inglés sea el primer defensor, liderando la presión tras pérdida y marcando el tono físico del equipo en campo rival.

La segunda exigencia tiene que ver con el retorno defensivo. Rashford deberá replegar rápidamente tras las pérdidas para brindar apoyo al lateral y al mediocentro más cercano. Flick entiende que el equilibrio será esencial, especialmente ante rivales que busquen castigar las transiciones por su banda.

La tercera directriz apunta a la compenetración con el lateral izquierdo —ya sea Alejandro Balde o Gerard Martín—, jugadores que tienden a proyectarse mucho en ataque. Rashford deberá sincronizar sus movimientos con ellos, alternando desmarques interiores y amplitud para no dejar desprotegido ese sector.

El objetivo de Flick es claro: convertir a Rashford en un jugador completo dentro del ecosistema Barça, capaz de combinar su explosividad y capacidad de desborde con un rigor táctico de élite. Si el inglés asimila las órdenes del técnico, el Barça podría encontrar en su figura el equilibrio perfecto entre vértigo y estructura.