El plantel del Manchester United no está conforme por la decisión del club de no fichar otro delantero

El Manchester United cerró el mercado de fichajes con cuatro incorporaciones para su plantel principal, aunque la gran apuesta estuvo en fortalecer la mitad de cancha. Andrey Santos, Youri Tielemans y Carlos Baleba fueron las principales llegadas para un sector que había mostrado problemas de profundidad durante la campaña anterior.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La salida de Casemiro como agente libre y la lesión de larga duración de Manuel Ugarte durante la Copa del Mundo habían reducido las alternativas disponibles. Con los nuevos refuerzos, Michael Carrick cuenta ahora con cinco opciones para ocupar los dos puestos del mediocampo, incluyendo a Kobbie Mainoo y al juvenil Tyler Fletcher, surgido de la cantera.

🚨 Manchester United 2026 summer transfer window:



✅ IN:

🇨🇲 Carlos Baleba — £66M

🇧🇷 Andrey Santos — £50M

🇧🇪 Youri Tielemans — £36M

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Karl Darlow — FREE



❌ OUT:

🇩🇰 Rasmus Højlund — £38M

🇨🇿 Radek Vítek — £7M

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Toby Collyer — £3M

🇧🇷 Casemiro — FREE

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tyler Fredricson —… pic.twitter.com/hJZ60BNe4Y — MUIP (@ManUtdInPidgin) September 3, 2026

El ataque quedó con una interrogante

La ausencia de un nuevo centro delantero es uno de los principales puntos que dejó el mercado. El United tuvo algunos contactos iniciales con Jean-Philippe Mateta, aunque finalmente no concretó ninguna operación para sumar competencia a Benjamin Šeško.

El problema aparece porque el esloveno todavía trabaja para recuperar su mejor condición física después de una lesión sufrida en mayo. Ante esta situación, Matheus Cunha comenzó los dos primeros partidos de la Premier League como referencia ofensiva, una posición que no necesariamente representa su rol más natural.

Dentro del plantel, según trascendió en Inglaterra, algunos futbolistas consideraban que incorporar otro '9' habría permitido utilizar a Cunha y Bryan Mbeumo en posiciones más cercanas a sus características habituales.

¿Cunha puede ser la solución?

Aunque suele desempeñarse como segundo delantero, mediapunta o extremo izquierdo, durante el Mundial fue utilizado como centrodelantero en cuatro de los cinco partidos de Brasil y marcó tres goles.

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | Naomi Baker/GettyImages

Su polivalencia es uno de los grandes recursos del Manchester United, aunque sus características son diferentes a las de Šeško, un atacante con mayor presencia dentro del área. Joshua Zirkzee tampoco encaja completamente en el perfil de un '9' clásico y continuará en el plantel después de que la Juventus se decantara por Nick Woltemade.

Un fichaje todavía sería posible

Aunque el mercado ya cerró, el conjunto inglés todavía podría incorporar a un delantero que hubiera quedado libre antes del cierre. Sin embargo, la operación tendría limitaciones: ese futbolista no podría ser registrado para disputar la UEFA Champions League hasta la siguiente ventana.

Entre los agentes libres aparecen nombres como Karim Benzema, Mauro Icardi, Joselu, Andrea Belotti y Cédric Bakambu. Aun así, todo apunta a que Carrick deberá afrontar la temporada con las opciones que ya tiene y confiar en que Šeško recupere pronto su mejor versión.

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