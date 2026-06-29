El polémico cruce de declaraciones entre Chilavert y Alfaro previo a los 16vos de final de Paraguay vs Alemania

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 han dado inicio con el pase de Canadá a los octavos de final a costa de Sudáfrica, gracias a la mínima del capitán Stephen Eustáquio. Y ahora, el show continúa con las siguientes llaves, una de ellas enfrenta a la tetracampeona Alemania con Paraguay, este lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

Sería una de las campañas más grandiosas de la historia de los Mundiales 🤯



🇵🇾 Paraguay está en 16avos de final del Mundial 2026 y ya tiene a su rival confirmado: Alemania.



En caso de avanzar, los desafíos serían cada vez más difíciles y este podría ser su camino rumbo a la… pic.twitter.com/OfLhoBxkZ3 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 28, 2026

La Albirroja no tuvo la mejor de las presentaciones, ya que fue aplastada 4-1 por el anfitrión Estados Unidos, siendo Mauricio Klebs el autor del único tanto. Después de eso se esperaba lo peor para el cuadro paraguayo, sin embargo, pudo superar a Turquía por la mínima de Matías Galarza, aun cuando su rival tuvo la mayor posesión del esférico. En la última jornada, los de la CONMEBOL firmaron un empate sin goles contra Australia, logrando avanzar como el séptimo mejor tercer lugar gracias a sus cuatro unidades.



Y ahora, previo al choque entre Paraguay y Alemania, el técnico de los guaraníes, el argentino Gustavo Alfaro, mandó un recado al histórico guardameta de La Albirroja, José Luis Chilavert, quien tiró duro contra el cancerbero Orlando Gil luego de la goleada que sufrieron a manos de Las Barras y Las Estrellas, encendiendo todo cuando la selección se juega su participación en la justa.



“A mí me hubiese gustado que Chilavert en lugar de ser un francotirador me hubiese llamado: ‘Gustavo, me gustaría hablar con Orlando y compartirle sus experiencias mundialistas’, ¿pero sabes qué? Ven, las puertas de la selección las tienes abiertas como vino Roque Santa Cruz el otro día para hablar con los delanteros y con todos los muchachos. Vino a merendar con nosotros como vinieron todos los muchachos, Carlitos Bonet, Nelson Haedo Valdez, Jonathan Santana. Todos los chicos que vinieron de la selección cuando yo los vi ahí les dije, les pedí permiso para estar en la selección porque esa es su casa. Entonces a mí me gustaría que eso hubiesen hecho”, argumentó Alfaro.

"ME HUBIESE GUSTADO QUE CHILAVERT EN VEZ DE SER UN FRANCOTIRADOR, ME HUBIESE LLAMADO" 🔥🇵🇾



▶️ Gustavo Alfaro se refirió a las declaraciones de Jose Luis Chilavert sobre el arquero Orlando Gill tras la derrota con Estados Unidos y lo invitó a que se acerque a la concentración pic.twitter.com/Ayjar3OzFR — Diario Olé (@DiarioOle) June 28, 2026

Pese a esto, El Lechuga dejó en claro que lleva una buena relación con Chilavert y compartió la plática que alguna vez sostuvo con él.



“Un día fui a transmitir un triunfo de Colombia contra Uruguay por Eliminatorias y me crucé con Chilavert. Tengo una relación con él. Si decide pegarme es un problema suyo, no mío. Tiró barbaridades del fútbol paraguayo y me dijo que algún iba a agarrar el control del fútbol paraguayo e iba a traer a alguien como yo a dirigir. Hoy lo soy. Péguenme a mí”, explicó.



Fue el pasado 15 de junio cuando Chilavert concedió una entrevista con Radio Ñanduti para lanzar una crítica contra su compatriota que milita en el San Lorenzo Almagro de Argentina. En sus declaraciones, el mundialista en Francia 1998 cuestionó tanto el liderazgo del guardameta como la gestión del estratega argentino, al cual acuso de no haber llegado al certamen con una decisión fija respecto al guardameta titular, lo que habría tenido un impacto directo en el rendimiento del equipo dentro del terreno de juego.

“NO HABLA, JUEGA MUDO” 😳



🎙️Chilavert fue muy crítico con Orlando Gill y cuestionó uno de los aspectos que considera fundamentales en su puesto



🗣️ “El chico Gill no habla, juega mudo. El fútbol es comunicación, más aún para el arquero”



🗣️ “Él debería gritar que los defensores… pic.twitter.com/QOaCf59bMU — Diario Olé (@DiarioOle) June 16, 2026

“La duda que le manifesté a Alfaro en decidir quién iba a ser el arquero titular también, obviamente, los arqueros sienten. Porque si él antes de irse de Paraguay ya debería tener decidido quién es el arquero titular. Hasta último momento dudaba y esa duda también le genera inestabilidad emocional al arquero”, comentó El Bulldog.



“El arquero es el que ve la jugada de frente y que, en definitiva, si yo veo que me están atacando mucho, yo tengo que hablar con mi defensa y el mediocampo para poder cubrir esos espacios donde estamos teniendo problemas. Y que yo veo el problema es que el chico Gil no habla, juega mudo, y el fútbol es comunicación. El arquero es el que tiene que ordenar. Cuando pasan tres cuartos de cancha, ya nuestros defensores están dentro del área de Paraguay. Él debería gritar que los defensores deberían jugar diez metros fuera del área, como jugábamos nosotros”, sostuvo el ex del Ciclón, quien desde hace un tiempo exige a Gil como hincha del mismo club.