El polémico gesto de Vinícius Júnior tras el título del FC Barcelona

A falta de tres jornadas, el FC Barcelona se proclamó campeón de LaLiga 2025-26 este fin de semana frente al Real Madrid en una edición más de ‘El Clásico’ desde el mítico Spotify Camp Nou, luego de vencer al cuadro merengue por 2-0 con anotaciones de Marcus Rashford y Ferrán Torres.

Esta situación no ha sentado nada bien para el entorno madridista que terminó en blanco la temporada, además, de circunstancias de escándalos y polémicas al interior del club. Por lo tanto, el extremo brasileño Vinícius Júnior no dudó en liberar su frustración confrontándose con jugadores culés durante el partido hasta el punto de lanzar un gesto recordando que el Real Madrid tiene 15 Champions, cantidad tres veces superior a las del cuadro azulgrana.

Durante varios momentos tensos del encuentro, uno de ellos fue el del sudamericano encarándose ante Gavi y Dani Olmo.

Más adelante sobre el final del partido, también hubo un conato de bronca entre Raphinha y Trent, este último empujando al brasileño y provocando la alteración del orden entre el resto de los jugadores.

🚨 Vinicius Jr to Barcelona fans: “15 Champions Leagues”. 🏆🔥 pic.twitter.com/vcddxniCI7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026

La rivalidad se quedó en la cancha

VINICIUS JR, líder del Real Madrid en plena celebración culé: fue el primero en felicitar a Lamine Yamal y a toda la plantilla. pic.twitter.com/NswWAY9zS6 — Diario AS (@diarioas) May 10, 2026

A pesar de lo acontecido en el partido, una vez que el árbitro central dio el silbatazo final, la mayoría de los jugadores merengues felicitaron al cuerpo técnico blaugrana hasta el propio Vinícius Júnior.

Este gesto también señala respeto y reconocimiento por el rival con todo y las diferencias y los conflictos a lo largo de la campaña, así como lo ocurrido en el partido.

Al cuadro blanco solo le restan tres partidos para concluir la temporada , todos en el campeonato doméstico y comenzar su periodo vacacional.

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