El polémico like de Cristiano Ronaldo en plena crisis con Portugal

Un like vale mil palabras. Ya pasaron unos días desde que Cristiano Ronaldo se fue de la concentración de Portugal, pero las repercusiones no hacen más que acrecentarse. El delantero del Al Nassr le dio me gusta en Instagram a una publicación en la que Felipe Melo cuestionó a los jugadores lusos y a Jorge Jesus por el trato hacia CR7.

Ese like llamó todavía más la atención porque el brasileño hizo una comparación entre la relación de Cristiano con sus compañeros y la que Lionel Messi mantiene con los futbolistas de Argentina. "Existe una diferencia grotesca en la forma en que los portugueses tratan a Cristiano y los argentinos tratan a Messi. Veo mayor respeto por parte de los rivales cuando juegan contra Ronaldo que de los suyos", dijo Melo.

El exfutbolista tomó lo ocurrido durante el partido entre Dinamarca y Portugal para respaldar su postura. Rasmus Hojlund marcó ante los lusos, festejó imitando el "siu" de Cristiano y después empujó a Jorge Jesus cuando el DT se acercó a saludarlo. Joachim Andersen intervino y el incidente no pasó a mayores. "¿Vieron al jugador del Napoli que marcó ayer? Se enfadó muchísimo e incluso enfrentó a Jorge Jesus. Veo mayor respeto que por parte de sus propios compañeros de selección. Nadie allí se le acerca, nadie le llega a los talones a Cristiano. No se puede dejar que el mejor jugador de la historia se vaya así", afirmó.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo has LIKED an Instagram post in which Felipe Melo criticizes the Portugal players. 😳🇵🇹



🗣️ “They don’t treat Ronaldo the way Argentina’s players treat Messi.”



“NONE of them comes close to Cristiano.” pic.twitter.com/0yvvtnlI8C — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 3, 2026

Melo, además, tomó partido en el conflicto entre el ex Real Madrid y el técnico. "Es uno de los mejores jugadores de la historia y el mejor de Portugal. Es imposible, discúlpenme, es imposible. Para que quede bien definido, entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, estoy muy del lado de Cristiano. Si mañana me demuestran que fue irrespetuoso, que todo estaba planeado y acordado y que se marchó, entonces seré el primero en admitir que me equivoqué", sentenció.

La publicación empezó a circular con rapidez en redes sociales y la participación de Cristiano elevó todavía más la repercusión. El video superó los 27.000 me gusta, incluído el del propio futbolista portugués.

El exilio de Cristiano

CR7 había sido titular en el triunfo 1-0 ante Gales y se quedó sin minutos en la victoria 2-1 a Noruega, algo que no le ocurría en un partido oficial con su selección desde hacía 18 años. Sin el, Portugal derrotó 4-2 a Dinamarca y alcanzó su tercera victoria consecutiva. Gonçalo Ramos y Joao Félix asumieron protagonismo durante la ausencia del capitán.

Cristiano Ronaldo, Goncalo Ramos, Portugal | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

El siguiente compromiso será este domingo contra Noruega en el Estádio do Dragao, en Oporto. Portugal llegará con nueve puntos luego de ganar sus tres encuentros.