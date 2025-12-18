El popular club brasileño que quiere "robarle" al Santos a Neymar

El futuro de Neymar Jr. vuelve a situarse en el centro del debate del fútbol brasileño. El Santos trabaja activamente en la renovación del contrato del estelar mediapunta por una temporada más y las conversaciones se encuentran bien encaminadas, al margen de que todavía no se ha fijado una fecha concreta para la reunión definitiva.

La intención del Peixe es clara: retener a su gran referente mediático en el césped para seguir construyendo un proyecto competitivo alrededor de su figura. Desde la directiva consideran que el ex Barcelona y PSG aún puede marcar diferencias y aportar liderazgo, indistintamente de los problemas físicos que han condicionado su rendimiento reciente.

Sin embargo, el camino hacia la renovación de Ney con el Santos no está completamente despejado, tanto que, según el medio Goal, el Flamengo es uno de varios clubes que han comenzado a moverse para fichar al histórico atacante de La Canarinha. De hecho, en el Mengao existe un fuerte interés interno por la posible llegada del talento en cuestión, al punto de que algunos futbolistas del plantel que entrena Filipe Luís estarían presionando a la directiva para que haga un esfuerzo y concrete la operación.

Por otro lado, el atractivo deportivo del Fla es evidente, debido a que viene de conquistar el Brasileirão y la Copa Conmebol Libertadores, unido a que el pasado miércoles perdió en penales la final de la Intercontinental ante el PSG de Luis Enrique, así que en términos generales, es una de las oncenas de moda del panorama internacional.

Incluso, la comparación con el Santos no es menor. Mientras los cariocas cerraron la última edición de la mencionada Serie A levantando el título, los paulistas finalizaron en una discreta duodécima posición; un rendimiento grupal que genera dudas la capacidad de la entidad de Vila Belmiro para acompañar las aspiraciones deportivas de Neymar, quien a su vez desea regresar a la selección brasileña a fin de disputar el Mundial 2026.

Por ahora, el optimismo predomina en el Peixe, donde confían en que el jugador priorice el vínculo emocional que lo une al club que lo vio nacer, en lugar de un Flamengo que le otorgaría mucha mayor visualización comercial y oportunidad de decir presente en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.