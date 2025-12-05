El portero que ficharía el América como competencia directa de Malagón

El América se prepara para fortalecer su arco de cara al 2026 y lo hará con un viejo conocido: Fernando Tapia, quien a sus 24 años está listo para regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente. El movimiento avanza hacia su confirmación oficial en las próximas horas.

Tapia salió del América hace algunos años en busca de minutos, consciente de que la competencia interna le impedía consolidarse. Su partida le permitió sumar rodaje y crecimiento, pasos fundamentales para que hoy vuelva como un guardameta mucho más completo.

El arquero llega procedente de Tigres, club al que arribó con la expectativa de disputar la titularidad, pero donde nunca pudo competir realmente con la jerarquía de Nahuel Guzmán. Su paso por el conjunto felino, sin embargo, le brindó aprendizajes y experiencia en un entorno de alta exigencia.

Ahora, su reto será mayor: pelear por el puesto con Luis Ángel Malagón, actual portero titular de las Águilas y figura de la selección mexicana. Tapia entiende que vencer esa competencia no será sencillo, pero llega convencido de que puede competir al máximo nivel.

En Coapa ven con buenos ojos su retorno, no solo por su formación azulcrema, sino porque el club necesita profundidad en la portería para encarar un 2026 que será particularmente exigente. La ausencia de seleccionados en Liguilla por compromisos internacionales obliga al equipo a prever cualquier escenario.

Fuentes cercanas a la operación confirman que el traspaso se encuentra prácticamente cerrado. El América recuperará la totalidad de los derechos federativos de Tapia, lo que permitirá integrar al arquero sin depender de acuerdos externos a futuro.

La directiva valora que el jugador mantiene un fuerte sentido de pertenencia con la institución y una motivación especial por demostrar que tiene calidad para competir en el club más grande del país. “revancha” es la palabra que más rodea su retorno.

