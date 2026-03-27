El portero que podría llegar al América en el mercado de verano

La lesión de Luis Ángel Malagón ha sido un duro golpe dentro del América. Cierto es que el meta no estaba en su mejor estado de rendimiento. Sin embargo, seguía siendo el estelar del cuadro de André Jardine y se mantenía en la pelea con opciones no sólo de llegar a Mundial, sino incluso con el sueño de ser el titular.

No hay en el mundo del deporte lesión más dura que la sufrida por Luis Ángel. Una rotura de tendón de Aquiles puede cambiar carreras para siempre. Siendo el caso, la baja del meta será por mucho meses, es por ello que a nivel interno dentro del nido de Coapa no se descarta el fichaje de un meta extra.

¡OJO! 👀



Fuentes consultadas por mediotiempo, el Queens Park Rangers de Inglaterra es uno de los clubes que tiene en cartera al mexicano para reforzarse en busca de competir por la Premier League



Mientras tanto, en la Liga MX, podría llegar al América ante la lesión de Luis… pic.twitter.com/BfpfVOhiOn — MedioTiempo (@mediotiempo) March 25, 2026

MedioTiempo reporta que Sebastián Jurado está en la mira del América de cara al verano. El portero vive un buen momento dentro de Juárez. Con 28 años, se entiende que está en la plenitud física de su carrera por lo que, apostar por él no tiene tintes de riesgos mayores.

De momento no hay acercamientos formales con Juárez o con el manejo de Jurado. Todo queda en un interés naciente. En todo caso, el movimiento no será sencillo pues el mexicano tiene mercado fuera de la Liga MX, más en claro en la segunda división de Inglaterra.

FC Juarez v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El mítico Queens Park Rangers, club con 150 años de historia, fundador del fútbol profesional en Inglaterra, tiene la mira puesta en Jurado. El club gusta de las condiciones del mexicano desde meses atrás y no descartan moverse en el verano por su fichaje.

Por ahora, a Sebastián le toca mantener el nivel para mantener el mercado abierto. Posteriormente si todo marcha dentro de los correcto, deberá elegir entre el prestigio inmediato del América, o el enorme reto deportivo de ir a Inglaterra a la mejor segunda división del planeta.

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