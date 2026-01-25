El posible 11 titular del América si se cumplieran los rumores del mercado de fichajes del Clausura 2026

Las Águilas del América siguen planeando cómo reforzarse para el Clausura 2026, de la Liga MX, sin embargo, no todo ha sido sencillo para la directiva azulcrema, ya que varias de las opciones manejadas no han podido ser concretadas, aunque todavía tienen algo de tiempo para poder fichar y fortalecer algunas zonas.



Los de Coapa han sumado a sus filas al pivote brasileño Rodrigo Dourado, una petición del técnico brasileño André Jardine, además de conseguir el traspaso del lateral derecho Aarón Mejía y el retorno del arquero Fernando Tapia.



Es hora de conocer cómo podría ser el once titular de los azulcremas si se concretaran todos los rumores de fichajes del semestre.

1. Portero: Luis Malagón

Luis Malagón | Jam Media/GettyImages

Nadie le quita el puesto inicial al guardameta michoacano, sin embargo, pensando en la fase final, donde no estarán los seleccionados nacionales, es por eso que trajeron a Fernando Tapia, quien sería el suplente de Rodolfo Cota.



Es un hecho que el cancerbero americanista estará en el Mundial 2026.

2. Defensa: Sebastián Cáceres/Ramón Juárez

Sebastián Cáceres | Francisco Vega/GettyImages

El uruguayo se mantendría en la parte baja. El zaguero manifestó en diversas oportunidades que su anhelo era jugar en Europa, pero no ha logrado cumplir ese objetivo, aun cuando su nombre ha sido puesto en algunos clubes de aquel continente.



Tal parece que el tiempo se le termina para lograr su meta.

3. Defensa: Eduardo Águila/Israel Reyes

Eduardo Águila | Leopoldo Smith/GettyImages

El elemento del San Luis ha tenido un notable desempeño con su escuadra desde el año pasado, tanto así que se ganó merecidamente su convocatoria con la selección nacional.



Debido a ello, ha sido sondeado por Cruz Azul, Chivas y las Águilas, pero ninguno ha logrado sacarlo del club tunero.

4. Lateral izquierdo: Juan Sanabria/Cristian Borja

Juan Sanabria | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

Rumbo al Apertura 2025, se comentó que el uruguayo del San Luis estaba a detalles de que le salieran plumas para unirse a los azulcremas, sin embargo, al final todo se cayó porque al defensor no le terminó por convencer el proyecto, aparte aseguró estar muy feliz con los potosinos.



Es por eso que en el Nido intentaron una vez más su fichaje para este certamen, pero todo se mantuvo igual.

5. Lateral derecho: Julián Araujo/Kevin Álvarez

Julián Araujo | Ross MacDonald - SNS Group/GettyImages

Con la baja de nivel de Kevin Álvarez y la ausencia de Dagoberto Espinoza por lesión, el América ha tenido un dolor de cabeza para cubrir dicha posición, aun cuando Israel Reyes puede desempeñarse ahí.



Se trajo a Aarón Mejía, pero los Millonetas ya habían intentado hacerse con el mexicoamericano del Bournemouth de Inglaterra, pero este terminó firmando con el Celtic de Escocia.

6. Pivote: Rodrigo Dourado/Jonathan Dos Santos

Rodrigo Dourado | Jam Media/GettyImages

Por fin se le cumplió su capricho al estratega, pues desde hace más de un año había pedido a la directiva que trajeran a su compatriota, con quien coincidió en el pasado tanto en San Luis como con la selección olímpica de Brasil en Río de Janeiro 2026. Así como llegó se volvió titular.

7. Pivote: Álvaro Fidalgo/Agustín Palavecino

Álvaro Fidalgo | Jam Media/GettyImages

El español sigue siendo el hombre clave del mediocampo, pero los azulcremas tenían en la mira al actual jugador del Cruz Azul, que había tenido un desempeño notable con el Necaxa.



A pesar de que en repetidas ocasiones se manejó que estaba casi cerrado con los de Coapa, en La Noria les ganaron la partida.

8. Mediocentro: Raphael Veiga/Obed Vargas/Kevin Castañeda

Raphael Veiga | Eurasia Sport Images/GettyImages

El más sonado para convertirse en el nuevo fichaje del Ave es el brasileño del Palmeiras de Brasil, sin embargo, no parece ser una negociación fácil.



El centrocampista es una petición directa del entrenador, ya que conoce muy bien sus condiciones, siendo el ‘10’ ideal para su proyecto.



Otros que intentó fichar el América fueron al mediocentro del Seattle Sounders de la MLS y al de Xolos de Tijuana, pero estos últimos le dieron un no rotundo a los capitalinos, mientras el mexicoamericano prefirió luchar por su sueño europeo.

9. Extremo izquierdo: Allan Saint-Maximin/Brian Rodríguez

Allan Saint-Maximin | Hector Vivas/GettyImages

En la posición hay una fuerte competencia. Muchos se decantan por El Rayito, ya que ha cumplido con creces cuando se le da el puesto de titular, sin embargo, le ha tocado comer banca para poder darle más tiempo al francés, que hasta ahora ha dejado mucho que desear.

10. Extremo derecho: Alejandro Zendejas

Alejandro Zendejas | Jam Media/GettyImages

Una de las pocas zonas donde el cuerpo técnico no tiene dudas. El seleccionado de los Estados Unidos es un hombre clave en el esquema porque tiene gol y asistencia y siempre le da bastante problemas a los contrarios cuando se adentra en el área.

11. Delantero: Emiliano Gómez/Joao Pedro/Bruno Barticciotto

Emiliano Gómez | Jam Media/GettyImages

Con las lesiones que no dejan en paz a Henry Martín y con la poca confianza que hay depositada en el colombiano Raúl Zúñiga y el chileno Víctor Dávila, diferentes atacantes sonaron para ser el ‘9’ del Ave.



El uruguayo del Puebla, Gómez, estuvo en el radar, pero se pedía mucho.



Con respecto al ítalo-brasileño del San Luis, vigente campeón de goleo, ni siquiera quiso marcharse a Europa y el chileno de Santos Laguna parecía agradar, pero este terminó volviendo a Argentina con Talleres de Córdoba porque los laguneros no ejecutaron la opción de compra.