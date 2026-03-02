El posible destino de André Jardine en caso de salir del América

André Jardine dejó abierta la puerta a un futuro fuera de México, aunque dejó claro que su presente está plenamente vinculado al América. El técnico brasileño reconoció que no visualiza una permanencia eterna, pero reiteró que hoy se siente comprometido con el proyecto azulcrema.

En entrevista, el estratega confesó su deseo de probarse en el futbol español. “Yo siempre fui un amante del futbol español, me encanta La Liga y tengo ganas de salir de México y dar mi siguiente paso para satisfacer este objetivo”, expresó con franqueza.

Jardine detalló que su interés por España no es reciente ni circunstancial, sino una aspiración construida a lo largo del tiempo. “La liga en México me gusta, pero la vida está hecha de sueños y dirigir en España es uno que tengo; espero pueda convertirlo en realidad”, añadió.

El entrenador explicó que seguir LaLiga ha sido parte habitual de su rutina profesional y personal. Aseguró que la observa con atención y cariño desde hace años, lo que alimenta su ilusión de algún día vivir esa experiencia desde dentro de un club.

Pese a ese anhelo, el brasileño subrayó que su llegada al América marcó un punto de inflexión en su carrera. “Acabó siendo muy rápida la invitación de América, me pegó un poco por sorpresa y es muy difícil rechazar una propuesta como esta por la grandeza del club”, recordó.

Jardine explicó que aceptó el desafío convencido del potencial del plantel. Señaló que veía un grupo con capacidad para escribir historia y con jugadores de nivel de selección, elementos que terminaron por confirmar su intuición desde los primeros meses de trabajo.

El técnico también valoró la evolución conjunta entre cuerpo técnico y futbolistas. “Era un equipo que no estaba trascendiendo a nivel de títulos, pero me daba la sensación de que faltaba muy poco; fuimos importantes el uno para el otro en dar eso que faltaba”, reflexionó.

Con serenidad, Jardine dejó claro que los sueños no están peleados con la gratitud. Hoy trabaja enfocado en el América, agradecido por la confianza recibida desde el primer día, aunque reconoce que su carrera, como cualquier proyecto ambicioso, puede abrir nuevos capítulos en el futuro.