El posible once del Inter Miami en caso de cerrar el fichaje de Sergio Reguilón

El tiempo de Jordi Alba dentro del Inter Miami está por llegar a su fin. Una vez que el jugador ha anunciado su retiro, el lateral izquierdo jugará su último par de meses como profesional.

Por su parte, el club trabaja en fichar al reemplazo del ex Barcelona. El nombre sobre la mesa es el de Sergio Reguilón. Siendo el también español un agente libre, puede llegar en cualquier segundo antes del cierre de temporada. De ser el caso, el once del Inter Miami podría ser el siguiente valorando la inclusión del ex Tottenham.

1. Portería

New York City FC v Inter Miami CF | Dustin Satloff/GettyImages

Óscar Ustari fue firmado para ser el número uno del equipo y eso no cambiará por lo que resta del año. Si bien el meta ha rotado en algunos juegos con fines de descanso, en las rondas de matar o morir será intocable.

2. Defensa

Tottenham Hotspur FC v Newcastle United FC - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Si bien Javier Mascherano ha tirado de rotación en la zona baja a lo largo del año, se entiende que el sistema será el de 4 en el fondo. Por la cantidad de minutos en el 2025, Marcelo Weigandt será el lateral derecho, la dupla de centrales estaría formada por Luján y Falcón y cerrando con el fichaje sorpresa de Sergio Reguilón como lateral zurdo.

3. Mediocampo

Inter Miami CF v New England Revolution | Megan Briggs/GettyImages

El centro del campo también apelaría a la lógica. Sergio Busquets como el medio de contención. Rodrigo de Paul como el volante mixto por derecha y Jordi Alba como un interior por izquierda con un rol mucho más de ataque debido a la presencia de Reguilón como lateral cubriendo su espalda.

4. Delantera

Inter Miami CF v New England Revolution | Rich Storry/GettyImages

El ataque es la zona que no tendría que tener modificación, al menos no en esquema. Luis Suárez y Tadeo Allende como los dos puntas de virtudes diversas, por detrás de ellos, Leo Messi cual '10' con la libertad de moverse en cualquier zona del campo.