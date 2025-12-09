El posteo de Salah en sus redes sociales en medio del conflicto con el Liverpool y Arne Slot

En medio del conflicto abierto con Liverpool y con Arne Slot, Mohamed Salah publicó en sus redes un mensaje que fue leído como una continuidad —y una escalada— de su explosiva salida pública tras el 3-3 ante Leeds.



Tras el partido, el delantero aseguró sentirse “arrojado debajo del colectivo”, sin relación con el entrenador y convertido en chivo expiatorio de la mala racha.



La publicación mencionada, breve pero cargada de intención, reforzó la idea de ruptura: no hay una idea de bajarle el tono al conflicto y desde el entorno del club se interpretó como una señal más de que el vínculo está deteriorado y que su futuro en Anfield pende de un hilo, con el mercado de enero asomando como un punto de quiebre posible.

Mo Salah on Instagram. 📲🏋🏽‍♂️ pic.twitter.com/rTkBMUMuT1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2025

La reacción institucional tras las declaraciones del fin de semana no tardó en llegar. Slot, sorprendido por la exposición pública del conflicto, decidió dejar fuera a Salah de la convocatoria para el choque de Champions League ante el Inter, una determinación respaldada por la dirigencia y defendida por compañeros como Alisson Becker, quien admitió que la ausencia es consecuencia directa de sus últimas declaraciones.



Así, el posteo del delantero no solo profundizó el ruido interno sino que impacta de lleno en el presente deportivo: hoy Liverpool visita al Inter en el San Siro por la Champions, en un partido clave para un equipo que llega golpeado por resultados irregulares y tensión en el vestuario.



En ese contexto, la publicación de Salah funciona como una bomba emocional en la previa de una noche que ya venía cargada: el Liverpool se juega puntos y credibilidad sin su máxima figura histórica reciente, mientras el egipcio parece empujar su propio relato hacia una salida que, hasta hace semanas, parecía impensada.

¿Habrá retorno en la relación jugador-entrenador/club? Por ahora, todo parece indicar que no.

