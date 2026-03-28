El preocupante cierre de Estados Unidos de cara al arranque del Mundial 2026

Hace unas cuantas horas, la selección de Estados Unidos recibió la visita del combinado de Bélgica, para disputar uno de esos duelos amistosos que bien pueden servir como punto de referencia, tomando en cuenta el alto nivel de exigencia que tendrá el Mundial 2026, organizado por tres importantres países, como lo son Canadá, México y el propio Estados Unidos.

Sin embargo, el resultado estuvo muy por debajo de lo esperado. Con goles de Zeno Debast, Amadou Onana, Charles de Ketelaere y de Dodi Lukébakio, el conjunto belga goleó a los Estados Unidos por un contundente marcador de 5-2. Por los norteamericanos descontaron Weston McKennie y Patrick Agyemang.

United States v Belgium - International Friendly | Jared C. Tilton/GettyImages

El duelo llevado a cabo en la cancha del estadio Mercedes Benz, trajó, a los aficionados norteamericanos, vagos recuerdos de lo sufrido hace un par de años, cuando la selección de Colombia también les marcó la misma cantidad de goles.

Si sumamos los fracasos cosechados en competencias importantes, como la Copa América, el Final Four de la Nations League y la Copa Oro, en donde cayeron en la final frente a su acérrimo rival de la confederención, la selección nacional de México, nos damos cuenta de que Estados Unidos no llegaría en buen momento a un Mundial que es de vital importancia para la historia futbolísitica del país.

United States v Mexico - Gold Cup 2025: Final | Omar Vega/GettyImages

Y es que Estados Unidos no solo será uno de los tres anfitriones de la justa mundialista, sino que será la casa de encuentros definitivos, a los cuales el equipo hoy dirigido por el argentino Mauricio Pochettino dificilmente llegará.

La actualidad futbolística de los norteamericanos dista mucho de lo que, hace cuatro o cinco años, se hubiera esperado de ellos. Esa camada de futbolistas jóvenes y talentosos no ha terminado por rendir los frutos pretendidos, o al menos no en lo colectivo, y el mando táctico del ex estratega del PSG también ha quedado a deber.

Si bien es verdad que aún falta tiempo para que el Mundial 2026 comience, derrotas como la del día de hoy ponen en evidencia las falencias de equipos que saltarán al campo con el deber de ganar y llegar lo más lejos posible. Metas que difícilmente cumplirán... jugando así.

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