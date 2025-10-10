El presidente de la FIFA anuncia un cambio importante en el calendario a partir de la próxima temporada

Los pedidos de las ligas y los futbolistas, con críticas a los calendarios, se acumularon a montones en la oficina del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Y finalmente las declaraciones ante la epidemia de lesiones surtieron efecto.

A partir del 2026, año en el que se disputará el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, los parones de la segunda mitad se modificarán de manera que los futbolistas tengan que hacer menos kilómetros para jugar la misma cantidad de partidos.

Ahora, las fechas FIFA de septiembre y octubre se jugará en una sola ventana, con cuatro encuentros en la misma oportunidad en vez de dos parones separados por un mes. En noviembre, tal como viene sucediendo, continuarán los dos partidos ya clásicos de cierre de año. Los parones de marzo y junio seguirán como siempre.

Esta decisión fue aprobada por el Consejo de la FIFA en el 2022, incluyendo cambios estrategicos clave de cara al futuro, aunque recién será instrumentada a partir del 2026. Sin dudas, esto traerá alivio a los futbolistas que, en reiteradas ocasiones, pidieron a gritos que se revisen los calendarios para reducir las exigencias de partidos.

Infantino y el calendario

FIFA President Gianni Infantino Meets Heads of State in New York City | Ira L. Black - FIFA/GettyImages

“Ya estamos metidos, lo discutimos constantemente. No se trata solo del Mundial, es una reflexión general: incluso jugar en algunos países europeos en julio hace muchísimo calor, así que quizás tengamos que reflexionar”, dijo el mandatario de FIFA en la Asamblea de la EFC.

“El mejor mes para jugar al fútbol, ​​que es junio, no se aprovecha mucho en Europa. Quizás haya maneras de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a conclusiones. Simplemente debemos tener la mente abierta”, agregó.

Por último, descartó la posibilidad de mover de fecha el Mundial en un futuro: “Es un hecho que, si quieres jugar al mismo tiempo en todas las partes del mundo, probablemente debas hacerlo en marzo o en octubre. Porque en diciembre no puedes jugar en una parte del mundo ni en julio en otra. Debemos considerar todos estos elementos al hablar de las competiciones de selecciones nacionales, su liberación y las competiciones de clubes, y ver cómo podemos mejorarlas para el beneficio de todos. Hay mucho en juego”.

Más noticias sobre fútbol internacional