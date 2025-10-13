El primer fichaje en el que piensa Chivas para el mercado de invierno

Chivas ha ido de menos a más en lo que va del semestre. El cuadro del Rebaño ha pasado de estar en el fondo de la tabla de la Liga MX a posicionarse firme en la zona de repesca. Además, están a unos cuantos puntos de poder conseguir una posición en zona de liguilla directa.

Más de uno considera que el cuadro de Guadalajara sigue sin ser un serio candidato al título en México. Sin embargo, sí está claro que el proyecto de Gabriel Milito es competitivo y se mantiene en la línea del crecimiento. Ahora, el área deportiva quiere fortalecer el mismo con un fichaje deseado desde hace mucho tiempo.

La principal prioridad en el mercado de invierno para Chivas es el regreso de Orbelín Pineda. Sí, parece que este mercado podría ser el bueno para el regreso del Maguito a Verde Valle.



De acuerdo con el reporte de El Universal Deportes, el Rebaño tiene un vez más dentro de su lista de deseos a Orbelín Pineda. El mexicano no está del todo conforme en Grecia, de hecho esperaba poder salir de las filas del AEK de Atenas el pasado verano, algo que no se ha consumado.

Por ende, Pineda tiene la intención en enero de buscar su salida del club de nueva cuenta. En caso de que no exista un opción de ir a alguna mejor liga en Europa, el jugador está abierto cien por ciento a regresar a la Liga MX. Dicha situación podría ser aprovechada por Chivas, quienes sueñan con su retorno al equipo de mucho tiempo atrás.

En el verano, la clausula de salida de Pineda era de 8 millones de euros. Se entiende que dicho precio bajaría todavía más para el ya cercano mercado de invierno.

En todo caso, la gran inversión de Chivas por Orbelín no giraría en torno al precio por su traspaso. El Guadalajara deberá abrir la cartera para asegurarle a Pineda uno de los mejores sueldos de la Liga MX y el mejor de su plantel.