El primer peso completo que saldría del América a final de temporada

El semestre ha sido más duro de lo esperado para el América. Si bien los de la capital del país siguen siendo contendientes para ganar el título de la Liga MX, no son ni de cerca el favorito. El cuadro de André Jardine ha dejado bastantes dudas en el camino, pues está claro que no están desarrollando su mejor fútbol.

Siendo el caso, se entiende que incluso el área deportiva del cuadro de la capital del país ya piensa en el futuro del equipo. La gerencia por ahora no valora fichajes, sin embargo, sí contempla salidas para el mercado de invierno, habiendo un nombre casi que con las maletas hechas.

América tiene claro el adiós de un símbolo para empezar el Clausura 2026: Jonathan dos Santos.



Jonathan dos Santos está mucho más fuera que dentro del América para el futuro cercano. El jugador fue renovado por el lapso de seis meses en el pasado verano, sin embargo, su rol dentro del equipo ha decaído. Entre bajas de juego y lesiones, no ha pasado de la suplencia para Jardine.

La información confirma que en este punto otra renovación para el menor de los Dos Santos luce lejana. El club entiende que su mejor etapa como futbolista ha pasado y si bien es alguien de peso en el vestidor, en América prefieren abrirle sitio a algún juvenil de la academia como posible reemplazo de Jonathan.

Desde la llegada de Jardine al club, Dos Santos se convirtió en alguien vital para el América, aunque ahora el tiempo le cobra factura y todo indica que su ciclo está por cerrar.

