El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Atlético de San Luis vs Tigres UANL

Este domingo 11 de enero se llevará a cabo la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí entre el Atlético de San Luis y el Club Tigres UANL.

A continuación, te dejamos con el pronóstico de la IA para este compromiso programado a las 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 02:00 horas (España).

🔥 ¡Es a tope en cada entrenamiento, equipo! pic.twitter.com/vMDEZRcZfo — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) January 7, 2026

El cuadro felino llega como subcampeón del Apertura 2025 (perdió la final ante Toluca en penales) y ha mantenido la base de su plantel, con una pretemporada enfocada en continuidad y estabilidad.

Mientras que, el conjunto potosino ha sufrido bajas importantes en el mercado de fichajes, lo que debilita su plantilla de cara al arranque del torneo.

En el historial reciente, la escuadra de San Nicolás de los Garza domina ampliamente: ha ganado la mayoría de los enfrentamientos (alrededor de 10 victorias en los últimos 18 duelos totales, con solo dos triunfos para San Luis y varios empates). En visitas al Alfonso Lastras, los felinos suelen imponerse o al menos no perder.

San Luis jugará en casa y podría complicar con presión alta, pero la jerarquía y experiencia de los regios (con jugadores como Lainez, Brunetta, Correa o nuevos ajustes) debería marcar la diferencia en un inicio de torneo donde los equipos grandes suelen arrancar fuertes.

Tigres UANL es el favorito para ganar la jornada inaugural

Según la IA, Tigres UANL debería derrotar a San Luis | Agustin Cuevas/GettyImages

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok, el conjunto regiomontano es el claro favorito para quedarse con las tres unidades en la fecha inaugural en calidad de visitantes.

La IA prevé un triunfo del cuadro de Nuevo León para ganar y quedarse con las tres unidades con un marcador probable de 1-2 o 1-3.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 20% para el triunfo del cuadro local, 25% para el empate y 55% de opciones para los felinos.