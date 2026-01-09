El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Monterrey vs Toluca

Este sábado 10 de enero se llevará a cabo la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León entre Club de Fútbol Monterrey y el Deportivo Toluca FC.

A continuación, te dejamos con el pronóstico de la IA para este compromiso programado a las 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México) y 04:00 horas (España).

La Pandilla llega motivado por la revancha (Toluca los eliminó en las semifinales del 2025 con global 3-3, avanzando por posición en la clasificación).

Los refuerzos como Luca Orellano y Alonso Aceves potencian el ataque y defensa.

Esta semana debuta el Bicampeón 👹🌟 pic.twitter.com/pCf7FMV5Vb — Toluca FC (@TolucaFC) January 7, 2026

Mientras que, el bicampeón con Antonio Mohamed incorporó a Sebastián Córdova, Pavel Pérez y Jorge Díaz Price, pero arranca de visitante en una plaza difícil como lo es el 'Gigante de Acero' en donde buscarán abollarles la corona.

El historial reciente es parejo, pero los Diablos Rojos han sido fuertes (eliminaciones y resultados cerrados frente a los de Nuevo León), también hay que recordar que los inicios de torneo suelen ser tácticos.

Rayados es el favorito para ganar la jornada inaugural

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok, el conjunto regiomontano es el favorito para quedarse con las tres unidades en la fecha inaugural en casa ante los vigentes bicampeones o también ve probable que se dé un empate por las tendencias anteriores.

La IA prevé un triunfo para los regios en casa | Jam Media/GettyImages

La IA prevé un triunfo del cuadro de la Sultana del Norte siendo el claro favorito para ganar y quedarse con las tres unidades. Probablemente por 2-1 o un empate 1-1, un partido de pocos goles y de pocas concesiones.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 45% para el triunfo del cuadro albiazul, 28% para el empate y 27% de opciones para los escarlatas.

Pronóstico: Monterrey 2-1 Toluca.

