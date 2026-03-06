El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Tigres UANL vs Monterrey

Este sábado 7 de marzo se llevará a cabo la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Universitario de Nuevo León entre el Club Tigres UANL y el Club de Fútbol Monterrey.

A continuación, te dejamos con el pronóstico de la IA para este compromiso programado a las 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México) y 04:00 horas (España).

Esta semana fue de fecha doble y el conjunto de San Nicolás de los Garza visitó lel Estadio Cuauhtémoc para medirse al Club Puebla en la Jornada 9 lo que resultó en un completo desastre para los de Nuevo León al salir derrotados con todo y formación titular por 3-1 con anotaciones de Emiliano Gómez, Édgar Guerra y Carlos Baltazar, por los felinos marcó Juan Brunetta de penalti al 66' por segundo partido consecutivo.

Por su cuenta, el cuadro de la Pandilla recibió al Club Querétaro en el debut de Nicolás Sánchez como entrenador provisional del club tras la destitución de Doménec Torrent y les resultó de maravilla al golear 4-0 a los Gallos Blancos con un doblete de Luca Orellano, y un par de tantos más de Sergio Canales y Juan Manuel Corona.

El cuadro auriazul llegaba con cuatro victorias en ocho juegos, goleada incluida al América (4-1 en la Jornada 8, pero esta derrota como visitantes les pega en la moral y en la tabla. Guido Pizarro tiene que ajustar rápido, porque defensivamente fallaron y arriba no concretaron lo suficiente. Brunetta salvó el honor, pero el equipo se vio superado en casa ajena.

90' ⏱️ | Monterrey 4-0 Querétaro |



¡LO GANÓ LA PANDILLA!🔥¡Gran triunfo del Monterrey y su gente en Casa!👊🏼

La Pandilla tuvo en su banquillo a Nico Sánchez como interino tras el adiós a Domènec Torrent, y les metieron 4-0 a Querétaro en el 'Gigante de Acero'. Moral por las nubes justo antes del clásico, aunque siguen irregulares en el torneo.

El último Clásico Regio en el Universitario fue victoria de Tigres. Los clásicos son parejos, con muchos empates o marcadores cortos, pero el local (sobre todo en el Volcán) suele pesar más. Tigres ha dominado un poco más en casa últimamente.

La IA ve como favorito al triunfo a Tigres UANL

El pronóstico para el Clásico Regio número 142 es Tigres gana 2-1, pero ahora con más dudas. El Volcán va a estar a reventar, y la afición felina empuja mucho en estos duelos de vida o muerte. Tigres necesita reaccionar después de la derrota ante Puebla. Tienen plantel para hacerlo, y en casa son fuertes. La derrota de hoy les va a doler y saldrán con todo para recuperar puntos y no despegarse de los primeros sitios.

Tigres UANL es el favorito al triunfo según la IA | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Rayados llega enchufadísimo con el 4-0 sobre Gallos Blancos y el cambio de DT, pero el clásico en el Volcán es otra cosa: presión alta, ambiente hostil y Tigres motivado por la derrota reciente. Rayados ha sido irregular todo el torneo.

Veo un gol tempranero de Tigres (quizá Brunetta o Correa), Rayados empatando con Canales o Tecatito en la segunda mitad, y Tigres sacando la victoria por la mínima al final.

Alternativa más probable: aunque con la derrota ante la Franja, Tigres podría salir más cauto o más agresivo; si Rayados llega con confianza total, podría ser empate 1-1 o hasta sorpresa visitante (pero no lo veo tan probable). El clásico es impredecible, pero apuesto por el triunfo local para que Tigres levante cabeza.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 48% para el triunfo del cuadro felino, 27% para el empate y 25% de opciones para los albiazules.

Pronóstico: Tigres UANL 2-1 Monterrey.

