El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Toluca vs Tigres UANL

Este domingo 14 de diciembre el Deportivo Toluca FC recibe al Club Tigres UANL en la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Nemesio Diez a las 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 03:00 horas (España).

El partido de ida terminó 1-0 a favor de los felinos en 'El Volcán' con una anotación de Ángel Correa, por lo que tienen la ventaja y tendrán que ganar o empatar para ser campeones, una derrota por la mínima los haría definir al monarca en prórroga y/o tanda de penaltis.

El conjunto de San Nicolás de los Garza aprovechando su solidez defensiva dejó su portería imbatida y bajo las órdenes de Guido Pizarro son un equipo equilibrado, con experiencia en finales (buscan su novena corona), pero han sido irregulares en Liguilla: empataron globales en semis contra Cruz Azul y avanzaron por tabla.

Fuera de casa, son fuertes (invictos en varios duelos clave), pero la altitud y la presión de defender el 1-0 podrían exponerlos si Toluca presiona alto.

Mientras tanto, los campeones del Torneo Clausura 2025, lideraron la tabla con 37 puntos y la ofensiva más explosiva (43 goles a favor y Paulinho campeón de goleo individual).

Antonio Mohamed sabe ganar finales (cuatro títulos en su historial), y en casa son una muralla: solo perdieron una vez en el Nemesio Díez esta temporada (contra Tigres precisamente en fase regular, 3-4).

Avanzaron en semis contra Rayados por tabla (3-3 global), mostrando garra en remontadas. Sin embargo, podrían sentir la baja de Alexis Vega por lesión, aunque su banca es bastante profunda.

Toluca es el favorito para ser campeón

La IA pronostica el bicampeonato de Toluca | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Grok este duelo se inclina hacía Toluca. La IA dijo confiar en la victoria de los locales, basado en el resultado de la ida, el dominio histórico de Toluca en casa y su deseo de ser bicampeón en clave, predice una victoria de Toluca por 2-1.

La IA ve un partido abierto y con goles, porque ambos equipos priorizan el ataque (Toluca promedia 2.3 goles por partido en casa, Tigres concede pocos, pero deja espacios atrás). Tigres saldrá a defenderse y contraatacar, pero la localía y la necesidad de remontar inclinan la balanza.

Predice un 2-1 a favor de Toluca, lo que forzaría tiempos extra o penales (global 2-2). Si Tigres anota primero, podría cerrarse más, pero el "factor Bombonera" y el momento de Mohamed me hacen apostar por los Diablos como campeones en el global.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 42% para el triunfo de los escarlatas, 28% para el empate y 30% de opciones para el cuadro regiomontano.