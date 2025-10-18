El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el Barcelona vs Girona

Luego de detener las acciones debido a la Fecha FIFA, LaLiga está lista para reanudar la temporada y el próximo sábado 18 de octubre, el Barcelona recibe la visita del Girona en el Estadio Olímpico de Montjuic, buscando una victoria para poderse hacer con la cima, siempre y cuando el Real Madrid caiga en su respectivo compromiso.



El último compromiso de los culés fue contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, recibiendo una dolorosa derrota 4-1 tras las dianas del chileno Alexis Sánchez, Isaac Romero, José Ángel Carmona y el nigeriano Akor Adams, con el inglés Marcus Rashford poniendo el único tanto de la visita. Con esta caída, el Barça se quedó en el segundo lugar de la tabla con 19 puntos.



Con respecto a los Tossuts, vienen de hacerse con tres unidades muy valiosas al doblegar 2-1 al Valencia, con anotaciones del ucraniano Vladyslav Vanat y Arnau Martínez, sin embargo, se quedaron con nueve por las expulsiones de Iván Martín y Alejandro Francés. No obstante, los rojiblancos son antepenúltimos de la clasificación con seis unidades.



En La Masía hay preocupación porque el técnico alemán Hansi Flick tiene varios lesionados: Gavi Páez, Lamine Yamal, Joan García, el brasileño Raphinha Dias, Dani Olmo y el polaco Robert Lewandowski, dejando en duda a Ferran Torres y con la posibilidad de que Fermín López esté listo para aparecer ante el Girona.

El FC Barcelona es amplio favorito para la Inteligencia Artificial

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages