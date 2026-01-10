El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el 'Clásico' de la Supercopa de España

Es muy probable que la final de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid se decida por detalles mínimos, pero los datos apuntan a que el conjunto azulgrana parte con una ligera ventaja en la previa.

En efecto, el Barcelona llega a la cita con mejores sensaciones colectivas y con el respaldo de la clasificación liguera, donde marcha como líder. El Real Madrid, por su parte, afronta el clásico con la presión de revertir una dinámica irregular que ha sembrado dudas en su juego durante buena parte del curso. Aunque los blancos han reaccionado en sus dos últimos compromisos, goleando al Betis en Liga y eliminando al Atlético de Madrid en semifinales, la exigencia de una final ante su máximo rival supone un escenario completamente distinto.

Barcelona y Real Madrid, frente a frente por el primer título del año

El único clásico disputado esta temporada tuvo lugar en la primera jornada de LaLiga, con victoria del Real Madrid por 2-1 en el Santiago Bernabéu. Aquel triunfo dio un impulso inicial a los blancos, pero el paso de las jornadas ha dibujado realidades muy diferentes. Mientras el Madrid ha alternado actuaciones convincentes con tropiezos preocupantes, el Barcelona ha mostrado una línea mucho más regular.

La prueba más reciente fue la semifinal de esta Supercopa, donde el equipo azulgrana arrolló al Athletic Club con un contundente 5-0, dejando una imagen de superioridad absoluta tanto en lo táctico como en lo anímico. Ese resultado refuerza la sensación de que el Barça llega en su mejor momento del curso.

Dinámicas opuestas antes del clásico

Pese a la reacción reciente del Real Madrid, la sensación general es que el equipo blanco aún no ha alcanzado la estabilidad necesaria. Las dudas defensivas y la dependencia de las individualidades han marcado una temporada irregular. La eliminación del Atlético y la goleada al Betis han servido para ganar confianza, pero no terminan de borrar una dinámica negativa prolongada.

En cambio, el Barcelona no solo lidera LaLiga, sino que ha encontrado una identidad clara, con un bloque sólido y una propuesta ofensiva muy efectiva. El golpe anímico tras el 5-0 al Athletic convierte a los culés en un rival especialmente peligroso en una final a partido único.

El pronóstico de la IA de Opta: FC Barcelona vs Real Madrid

Con todo este contexto sobre la mesa, el superordenador de Opta, herramienta de análisis de datos avalada por FIFA, ya ha emitido su pronóstico para la final de la Supercopa de España.

Según la inteligencia artificial, el FC Barcelona parte como favorito, con un 40,8% de probabilidades de llevarse la victoria. El empate en el tiempo reglamentario aparece como segunda opción más probable, con un 20,4%, mientras que la victoria del Real Madrid se sitúa en un 20,6%.

Unos porcentajes que reflejan el mejor momento del Barcelona, pero que no descartan en absoluto al Real Madrid en un clásico donde la historia, el talento individual y la presión de una final pueden alterar cualquier pronóstico.