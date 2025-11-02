El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el FC Barcelona vs Elche

El FC Barcelona está atravesando un fuerte punto de inflexión en su temporada 2025/26, con una dura derrota frente al Real Madrid el pasado fin de semana mostrando una floja prestación y una mala imagen en el Santiago Bernabéu, perdiendo la posibilidad de recuperar la cima de LaLiga luego de un buen arranque.

Actualmente, el FCB está segundo con 22 puntos, a cinco del Merengue que ostenta la punta. Sobre los 10 partidos que lleva disputados ganó siete, empató uno y perdió dos, aunque estos últimos fueron de forma casi consecutiva y de manera dolorosa. En la UEFA Champions League también tienen un buen andar, con seis unidades sobre nueve posibles.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONA | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Por su parte, el Elche está tratando de hacer pie en LaLiga tras su experiencia en la segunda división y tuvo un inicio positivo, con tres victorias, cinco empates y solamente dos derrotas. Esta performance los sitúa en un sorprendente octavo puesto, por encima de clubes como el Athletic Club o el Sevilla.

Está claro que el objetivo es permanecer en Primera, pero si la temporada continúa por este camino podrán sin dudas ilusionarse con mucho más, como podría ser una histórica clasificación a disputar una copa internacional en la temporada 2026/27.

El FC Barcelona, el favorito de la Inteligencia Artificial de Opta

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Antes de que ruede el balón, la Inteligencia Artificial de Opta ya presentó su pronóstico sobre el resultado de este encuentro de la jornada 11 de LaLiga, y el FC Barcelona es el máximo candidato a hacerse de la victoria con un 72.1% de probabilidades. Por su parte, el Elche tiene un escaso 10.9% de chances de triunfar en Montjuic.

El análisis de Opta señala que el Blaugrana es uno de los candidatos a ganar el campeonato español y que el equipo recién ascendido será sencillo de doblegar.