El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el FC Barcelona vs Elche
El FC Barcelona está atravesando un fuerte punto de inflexión en su temporada 2025/26, con una dura derrota frente al Real Madrid el pasado fin de semana mostrando una floja prestación y una mala imagen en el Santiago Bernabéu, perdiendo la posibilidad de recuperar la cima de LaLiga luego de un buen arranque.
Actualmente, el FCB está segundo con 22 puntos, a cinco del Merengue que ostenta la punta. Sobre los 10 partidos que lleva disputados ganó siete, empató uno y perdió dos, aunque estos últimos fueron de forma casi consecutiva y de manera dolorosa. En la UEFA Champions League también tienen un buen andar, con seis unidades sobre nueve posibles.
Por su parte, el Elche está tratando de hacer pie en LaLiga tras su experiencia en la segunda división y tuvo un inicio positivo, con tres victorias, cinco empates y solamente dos derrotas. Esta performance los sitúa en un sorprendente octavo puesto, por encima de clubes como el Athletic Club o el Sevilla.
Está claro que el objetivo es permanecer en Primera, pero si la temporada continúa por este camino podrán sin dudas ilusionarse con mucho más, como podría ser una histórica clasificación a disputar una copa internacional en la temporada 2026/27.
El FC Barcelona, el favorito de la Inteligencia Artificial de Opta
Antes de que ruede el balón, la Inteligencia Artificial de Opta ya presentó su pronóstico sobre el resultado de este encuentro de la jornada 11 de LaLiga, y el FC Barcelona es el máximo candidato a hacerse de la victoria con un 72.1% de probabilidades. Por su parte, el Elche tiene un escaso 10.9% de chances de triunfar en Montjuic.
El análisis de Opta señala que el Blaugrana es uno de los candidatos a ganar el campeonato español y que el equipo recién ascendido será sencillo de doblegar.
