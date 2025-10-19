El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el Getafe vs Real Madrid

Luego del parón por la Fecha FIFA, que sirvió para conocer a más invitados al Mundial 2026, LaLiga retoma sus acciones este fin de semana. En el caso del Real Madrid, le toca salir de vista para enfrentar al Getafe en el Coliseum, este domingo 19 de octubre, con el firme objetivo de sacar la victoria para mantenerse como el puntero del campeonato.



Los Azulones vienen de caer 2-1 como visitantes frente al Osasuna, pues a pesar de que Borja Mayoral los adelantó al minuto 23, los de Pamplona remontaron para dejar al equipo madrileño con once puntos en el onceavo lugar de la tabla.



Con respecto a los merengues, llegan de haber superado 3-1 al Villarreal, con un doblete del brasileño Vinicius Júnior y un tanto del francés Kylian Mbappé, que los dejó en lo más alto con 21 unidades, recordando que hasta ahora, el equipo de Xabi Alonso sólo ha perdido una vez.



Justo la última vez que los dos clubes se enfrentaron fue en el Coliseum, los blancos sacaron los tres puntos al imponerse por la mínima del turco Arda Güller. De hecho, los últimos cinco choques, todos han sido para el Real Madrid, lo que pone en una difícil situación al Getafe.



Se debe tomar en cuenta que en la Casa Blanca están lesionados el francés Ferland Mendy, el alemán Antonio Rüdiger, el inglés Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Dani Carvajal, esperando que puedan volver lo más pronto posible. Del mismo modo, Mbappé y el argentino Franco Mastantuono están en duda tras haber presentado molestias físicas con sus respectivas selecciones, ya que prefieren guardarlos para El Clásico.

El Real Madrid es amplio favorito para la Inteligencia Artificial

De acuerdo con la súper computadora Opta, los merengues parten como grandes favoritos para llevarse los tres puntos en calidad de visitante. Según lo mostrado por la IA, los de Xabi Alonso tienen 64.2% de probabilidades de ser el triunfadores, otorgando un 21.1% al empate y un 14.7% a la victoria del Getafe.